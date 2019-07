Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Quarantotto manifestanti, molti dei quali vicini al centro sociale Askatasuna di Torino, compreso il leader storico del movimento No Tav, Giorgio Rossetto, un poliziotto leggermente ferito. E' il bilancio, dei disordini avvenuti oggi in Val diin occasione del corteo contro la Torino-Lione, partito nel primo pomeriggio da Venaus, dove e' in corso di svolgimento il festival Alta Felicita'. Poche orel'invio della lettera all'agenzia per le infrastrutture dell'Ue con cui il Mit ha confermato che i lavori per l'opera andranno avanti, in migliaia hanno sfilato in direzione Chiomonte, sede del cantiere dell'alta velocita'.Il leader storico No Tav Alberto Perino prima della partenza aveva ribadito l'invito a evitare qualsiasi azione violenta e provocatoria, perche' altrimenti sarebbe stato "un regalo a Salvini". Un appello caduto nel vuoto quando un gruppo di ...

ilfogliettone : Battaglia in Val Susa dopo sì a Tav, 48 denunciati - - Adry461 : @rep_torino Sono curioso di sapere chi è Nemecsek o Giovanni Boka oppure Csonokos in questa battaglia fra “ i ragaz… - vitasportivait : ??????? #TDF2019 ???? | 20^Tappa La prima maglia gialla indossata da Egan #Bernal ???? è dedicata all'ultima tappa di mo… -