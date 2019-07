Basket | Europei Under 18 2019 | Italia-Montenegro 54-62 Sconfitta all’esordio per gli

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Partenza difficile per la Nazionalena agli18dimaschile. Alla Portaria Hall di Volos (Grecia), la formazione allenata da Antonio Bocchino è statadalcon il punteggio di 54-62 al termine di una partita con poche luci e tante ombre, nella quale gli azzurri hanno sempre inseguito gli avversari avvicinandosi soltanto in paio di occasioni ma non dando mai l’impressione di poter riaprire la sfida. Eloquenti le percentuali della squadrana che ha concluso con 19/72 dal campo e con un incredibile 4/33 da tre punti, a dimostrazione di una giornata decisamente negativa per il reparto offensivo. Il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Niccolò Filoni (15 punti), seguito da Luca Possamai (11 punti) e Gabriele Procida (10 punti). Domani gli azzurri torneranno in scena contro la Lituania per la seconda partita del gruppo ...

