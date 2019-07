Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Roma 2022diRoma 2022. È un’ipotesi. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la capitale non potrebbe ospitare la competizione – ovviamente bisogna avanzare la candidatura e vincere – perché quell’anno Roma ospiterà la Ryder Cup di golf e il contratto stipulato dalla federazione golf prevede che sei mesi prima e sei mesi dopo la Ryder Cup, Roma non possa ospitare eventi internazionali, Sul tema ildella FederPaolosi è già espresso e l’a definita “una clausola assurda e illegittima. Quindi secondo questa risibile clausola l’Italia nel 2022 rinuncerà al Giro d’Italia? O agli Internazionali die di tennis? O al Gp di Monza? O al Sei Nazioni di rugby? Perché non è stato reso noto a tutti l’esistenza di una clausola che pone lo sport italiano ostaggio di una manifestazione? Chi ha firmato ...

napolista : Barelli (presidente Fin): «Gli europei di nuoto? Competizioni di alto livello anche a Napoli» Il presidente Federn… - JTurandot : RT @Antonio_Tajani: ???? Per la quarta volta l'Italia vince il mondiale di #pallanuoto. Complimenti agli #azzurri e tutta la @FINOfficial_ ch… - diegoval68 : RT @Antonio_Tajani: ???? Per la quarta volta l'Italia vince il mondiale di #pallanuoto. Complimenti agli #azzurri e tutta la @FINOfficial_ ch… -