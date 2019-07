Atletica | Campionati Italiani 2019 | Jacobs corre in 10 10 | Bogliolo sfiora il record

Atletica - Campionati Italiani 2019 oggi : programma - orari - tv e streaming delle gare : oggi sabato 27 luglio si disputa la seconda giornata dei Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, a Bressanone (in provincia di Bolzano) si assegnano i tricolori. Attenzione soprattutto a Marcell Jacobs sui 100 metri e ad Alessia Trost nell’alto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della giornata di oggi sabato 27 luglio ai Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera. Campionati ...

Atletica - iniziati a Bressanone i Campionati Italiani Assoluti : il programma della prima giornata : Nella giornata di oggi si comincia con i turni di qualificazione, domani si assegnano 22 titoli Sono iniziati a Bressanone (Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti. Oggi pomeriggio (venerdì 26 luglio), in una giornata dedicata a turni di qualificazione e alle prime prove del decathlon e dell’eptathlon, vanno in pista anche i quattrocentisti azzurri Maria Benedicta Chigbolu, Giancarla Trevisan, Chiara Bazzoni nelle batterie dei 400 metri, e ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 oggi : programma - orari - tv e streaming delle gare : oggi venerdì 26 luglio incominciano i Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, a Bressanone (in provincia di Bolzano) si aprono le danze. Prima giornata riservata esclusivamente alle qualificazioni di alcune specialità e alle prime prove di decathlon ed eptathlon. I big sono stati esentati dai primi turni eliminatori dunque non vedremo all’opera diverse stelle. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : i favoriti gara per gara. Assenti tante stelle - belle sfide per i tricolori : Nel weekend si disputeranno i Campioni Italiani 2019 di Atletica leggera, a Bressanone si assegneranno i tricolori ma saranno Assenti diversi big del nostro movimento. Analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta in pista. MASCHILE: Marcell Jacobs è l’uomo più atteso della vigilia visto che ha corso recentemente i 100 metri in 10.03, la prestazione di Padova ha ringalluzzito l’italo-americano che cercherà di scendere sotto il muro ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : il calendario e gli orari delle gare giorno per giorno. Programma - tv e streaming : I Campionati Italiani Assoluti 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Bressanone (in provincia di Bolzano) nel weekend del 26-28 luglio. La rassegna tricolore andrà in secna a due mesi di distanza dai Mondiali di Doha, gli atleti cercheranno di prendere le misure e di entrare nel vivo del cammino di avvicinamento alla competizione iridata. Molti protagonisti proveranno anche ad agguantare il minimo per l’evento clou dell’anno, si ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : gli azzurri già in possesso del “minimo” per i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Nel weekend si disputeranno a Bressanone (in provincia di Bolzano) i Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, l’amena località altoatesina sarà il teatro della competizione più importante entro i confini nazionali. Gli Assoluti rappresentano una tappa importante verso i Mondiali che quest’anno si disputeranno a inizio autunno a Doha, mancano ancora un paio di mesi all’appuntamento più importante della stagione e gli atleti ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Appuntamento da non perdere questo fine settimana per gli appassionati dell’Atletica. La Raiffeisen Arena di Bressanone accoglierà infatti la tre giorni di gare dei Campionati Italiani 2019, banco di prova importante per la squadra azzurra in vista dei Mondiali di Doha che cominceranno a fine settembre. Non mancheranno alcuni dei nomi di primo piano del movimento italiano, in cerca di buone sensazione per proseguire al meglio la stagione e ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino come mamma Fiona May - oro nel salto in lungo a Boras : Larissa è medaglia d’oro della stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna Straordinario a Boras: a 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo! Finale stupenda, un botta e risposta continuo tra l’azzurra che trionfa con 6,58 (+1.2), la svedese Tilde Johansson (6,52) e la britannica Holly Mills (6,50). Foto Piero Cruciatti / ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino in finale nel lungo - bene anche gli altri azzurri oggi in gara : Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per la finale alle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto a Larissa Iapichino per centrare la finale del lungo agli Europei under 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per la finale alle 11.18. Dopo la straordinaria ...

Atletica – Campionati Europei U20 : doppietta azzurra nei 100 metri - Fontana e Paissan conquistano la medaglia d’oro : Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan vincono la gara dei 100 metri ai Campionati Europei U20 in corso di svolgimento a Boras Straordinaria doppietta senza precedenti per l’Italia nei 100 metri ai Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoria Fontana con 11.40 (+0.8) riesce anche a migliorare il record nazionale juniores, a trent’anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in ...

Atletica – Campionati Europei U20 : domani si comincia - 27 gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare : La città di Boras ospiterà i Campionati Europei U20 di Atletica, grande attesa per gli azzurri impegnati nella manifestazione Una scritta gigante, stile murales, sulla parete della zona riscaldamento che costeggia il rettilineo opposto: è composta dalle cinque lettere di “Boras” e dà il benvenuto nella cittadina svedese vestita da capitale dell’Atletica giovanile europea. È la vigilia azzurra degli Europei under 20, in Svezia, non lontano ...

Atletica – Campionati Europei U23 : Italia ancora sul podio - Brayan Lopez conquista il bronzo nei 400 metri : Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16 talia ancora sul podio nei Campionati Europei under 23 di Atletica a Gavle, in Svezia. Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16. Un nuovo progresso del 22enne piemontese, togliendo 18 centesimi al ...

Atletica – Campionati Europei U23 - si alza il sipario sulla rassegna di Gavle : il programma completo : La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una temperatura sopra i 20 gradi Countdown terminato a Gavle, in Svezia, per i Campionati Europei under 23 di Atletica che prendono il via oggi, giovedì 11 luglio, con quattro giornate fino a domenica. La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una ...

Atletica – Campionati italiani allievi : la sfida tra Besana-Iapichino infiamma Agropoli : Atletica, tricolori allievi: il duello Besana-Iapichino infiamma Agropoli Sfide appassionanti e ancora risultati al top nella giornata finale dei Campionati italiani allievi ad Agropoli (Salerno). Nei 100 ostacoli Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) si conferma in 13.49 (+0.4), miglior crono europeo under 18 dell’anno, al termine di uno splendido duello con Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che cresce anche in questa ...