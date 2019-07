ATELIER RYZA | EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT – Nuovi dettagli da Koei Tecmo

ATELIER RYZA : Ever Darkness & The Secret Hideout arriva in Occidente : KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno ufficialmente annunciato i primi dettagli sul loro prossimo titolo, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, in arrivo in Europa il 1 novembre 2019 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam.Una speciale Limited Edition del gioco sarà disponibile in esclusiva sullo store online di NISA Europe. Con Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ha inizio una ...