Atalanta | Guidolin presenta lo Swansea poi indicazioni su Muriel

(Di sabato 27 luglio 2019) La stagione dell’è stata davvero strepitosa, la squadra di Gasperini è al lavoro in vista di campionato e Champions League con il grande obiettivo di essere protagonista. Intervista all’allenatore, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ho girato parecchio, ma sono affezionato alla Dea. Ciò che sta ottenendo è incredibile: merito, in primis, di Gian Piero». Mister, l’importanza di impegni del genere? «In estate preferirei lavorare 20-25 giorni senza sosta, ma se si ottimizzano i tempi tra viaggi, partite e allenamenti, certe gare possono far crescere». Ci presenti lo. «Negli ultimi 15 anni il club è cresciuto in modo esponenziale, partendo dalle categorie inferiori per arrivare in Premier. Vero, nel 2018 è retrocesso e non è ancora risalito, ma la dimensione è da grande squadra». Calcio inglese e italiano: il gap è ...

