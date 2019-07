Asteroide grande oltre 100 metri ieri ha ' sfiorato' la Terra | avvistato con estremo ritardo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Uncon un diametro davvero, circa 4 volte più vasto di quello che esplose su Chelyabinsk, halaa una distanza che, in termini astronomici, è davvero piccola. Ciò che però rende il tutto preoccupante è che un simile oggetto è statosolo alcune ore prima del suo arrivo, e se dunque fosse precipitato sul nostro pianeta avrebbe potuto provocare danni anche ingenti. L'aveva un diametro tra 57 e 130Il 25 luglio unè esploso sul Canada emanando un enorme bagliore e la notizia è corsa su tutti i giornali. Ebbene, quello aveva un diametro di appena 30 centi. Il 15 febbraio 2013 invece uno molto piùsi disintegrò sopra la città russa di Chelyabinsk. Non giunse al suolo, ma per via delle esplosioni che lo distrussero, i vetri della città andarono in frantumi e ci furono moltissimi feriti. Questi eventi occorrono come ...

