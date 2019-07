Ascolti TV | Venerdì 26 luglio 2019 La Sai L’Ultima? chiude al 15 31% | Quando Parla il

Ascolti Tv Venerdì 26 luglio : Ascolti Tv Venerdì 26 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)La Sai L’ultima – Finale – Canale 5 – milioni e %Quando Parla il cuore – Rai 1 – milioni e %Quando l’amore si spezza – Rai 2 – milioni e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %Chicago Med 1a Tv Free – Italia 1 – mila e %Training Day – Rete 4 – mila e %Tut Il destino di un ...

Ascolti Tv Venerdì 19 luglio - male lo speciale Casa di Carta - La Sai L’ultima 16.3% prevale in share su Borsellino (15.6) : Ascolti Tv Venerdì 19 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Paolo Borsellino i 57 giorni – Rai 1 – 2.521 milioni e 15.6%La Sai L’ultima? – Canale 5 – 2.294 milioni e 16.3% Il passato bussa alla porta – Rai 2 – 1.020 milioni e 6.2%Chicago Med 3 1aTv Free – Italia 1 – 1.009 milioni e 6.6%La Grande Storia – Rai 3 – 714 mila e 4.5%Solo 2 ore – Rete 4 ...

Ascolti TV | Venerdì 12 luglio 2019. Al Bano e Romina in replica (15.5%) battono La Sai L’Ultima (14.8%) : Ezio Greggio - Divino Otelma Nella serata di ieri, Venerdì 12 luglio 2019, su Rai1 Signore e Signori Al Bano e Romina Power, in replica per la seconda volta, ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.175.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 La Vendetta della Sposa ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 ...