Amichevoli | la Roma rimonta la Ternana | pari del Parma | vittorie per Sassuolo | Ascoli e

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019)3-1 La, grazie a una doppietta di Cengiz Under e al sigillo finale di Defrel, ha vinto, per 3-1, il secondo test odierno, contro la. Nell’amichevole pomeridiana di Trigoria, dopo il 7-0 inflitto al Rieti in mattinata, si sono distinti, oltre all’autore dei primi due gol giallorossi, Pastore, che sembra molto ispirato, e Spinazzola, molto propositivo, ha fornito l’assist per la rete di Defrel, e anche sfortunato, con un palo colpito nei minuti conclusivi. Segnali positivi anche per la squadra umbra, che ha retto bene il campo per lunghi tratti del match. “Lenon sono mai facili. Veniamo da allenamenti duri; comunque oggi abbiamo fatto due importanti test, contro due buone formazioni. Stiamo cercando di mettere in pratica le idee, completamente nuove, del nostro nuovo allenatore”. Così, ai microfoni diTv, il ...

lustmax : @PaolaDiCaro @Godopoli Le amichevoli contano poco, se dovessi giudicare quello che ho visto penserei alla serie wal… - sarrifacose : @MineRoma1927 @OfficialASRoma @cengizunder È comunque la selezione dei migliori giocatori del campionato koreano M… - ilmauro85 : RT @fdr985__: Ho guardato 0 amichevoli della Roma Mi vergogno e chiedo scusa -