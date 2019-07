Amichevoli internazionali | vittoria per il City | tris allo Yokohama Marinos

Amichevoli internazionali - il Liverpool pareggia : dilaga il Marsiglia - bene il Betis Siviglia : Il Liverpool ritorna a casa dalla tournée americana con zero vittorie. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund e Siviglia, i Reds non sono andati oltre il 2-2 allo Yankee Stadium di New York contro lo Sporting Lisbona. Gol di Bruno Fernandes dopo 4 minuti con la complicità di Mignolet, Origi e Wijnaldum la ribaltano prima dell’intervallo ma al 10′ della ripresa Wendel sigla il definitivo 2-2. Domenica Reds di nuovo in campo per ...