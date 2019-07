Alluvioni nello Yemen | almeno 6 morti

Maltempo in India - disastrose Alluvioni nello stato del Bihar : 127 morti - 125 mila evacuati [FOTO] : Il bilancio delle vittime delle alluvioni nello stato nord-orientale Indiano del Bihar e’ salito a 127 persone. Lo riferisce il quotidiano “Times of India” citando fonti della protezione civile. Circa 8,3 milioni di persone sono state colpite dalle alluvioni: almeno dieci persone sono morte nel distretto del Sitamarhi, cinque nel Madhubani e due nel Muzaffarpur tra giovedi’ e venerdi’ scorsi. Secondo i media locali ...