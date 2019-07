Allerta Meteo | FOCUS sul maltempo del weekend | rischio tornado sulle coste | minacce

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’Allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Allerta Meteo - arriva la pioggia - 27 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: allerta meteo, arriva la pioggia; Fermati due sospetti per il caso del carabiniere ucciso, 27 luglio 2019,

Meteo - Allerta Protezione Civile : arriva il maltempo con temporali - grandine e crollo delle temperature : Meteo, cambio di rotta: arriva il maltempo. Le previsioni. Una perturbazione di origine atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni del Nord, con...

Intensa perturbazione in arrivo : Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : Come vi abbiamo descritto anche in questo articolo, una forte ondata di maltempo si sta per abbattere sull'Italia. Piogge e temporali investiranno in particolar modo le regioni...

Meteo - il caldo è al capolinea : l'Allerta della Protezione Civile : L'arrivo sull'Italia di una perturbazione di origine atlantica porterà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo in arrivo : sarà un weekend terribile - “vite umane a rischio” [MAPPE] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali dell’Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una ...

Allerta Meteo Milano : forti temporali domani - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo domani a Milano, a partire dalle 12, per il rischio di forti temporali. Dopo giorni di afa intensa, con temperature percepite oltre i 40 gradi, il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, a partire dalle ore 12 di domani, sabato 27 luglio, per il rischio di forti temporali. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle ...

Como. Allerta Meteo Protezione civile : Oggi il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità con codice arancione per temporali

Allerta Meteo Toscana : da domani piogge e temporali di forte intensità : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo, con validità dalle 12 di domani, in quanto è previsto tempo perturbato su tutta l’area centrosettentrionale, con piogge e temporali generalmente di breve durata ma localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate. Si attendono condizioni in peggioramento a partire dalle prime ore di domenica 28: considerato che ...

Allerta Meteo Trentino : arrivano pioggia e grandine : Nel corso della giornata di oggi – informa una nota della Provincia di Trento – è previsto un graduale cedimento dell’alta pressione presente sul Trentino, con conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Il sistema di Allerta Provinciale della Protezione Civile ha emesso perciò un messaggio mirato, per avvisare che nel pomeriggio e in serata sono attesi rovesci e temporali ...

Allerta Meteo Liguria : domani crollo termico - vento e forti temporali : Dopo la nuova, intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Liguria una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali anche forti, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso abbassamento delle temperature. Ecco, allora, che la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal. L’Allerta riguarda tutte le zone di Allertamento e scatterà alle 18 di domani, sabato 27 luglio. L’Allerta è poi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “Nella giornata di sabato 27 luglio il passaggio di un sistema frontale apporterà precipitazioni prevalentemente a carattere temporalesco. A partire dalle ore pomeridiane i temporali potranno assumere carattere organizzato, inizialmente sul settore occidentale, in estensione al resto del territorio regionale. Sono attesi fenomeni di fulminazione, raffiche di vento localmente intense e grandinate“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo in Alto Adige : caldo afoso e temporali di forte intensità : Al termine dell’incontro fra gli esperti di Servizio Meteo, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco e Ufficio geologia, presso il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile, nel primo pomeriggio di oggi (25 luglio) è stato dichiarato lo stato di Allerta (alfa – giallo) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano. Rischio di forti temporali Più che l’ondata di caldo afoso che ...

Previsioni Meteo : ancora caldo africano in Piemonte - Allerta per temporali : Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte. Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le ...