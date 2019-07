Alessandra Amoroso si confessa | “Non è stato facile accettarti | grande perdita”

Alessandra Amoroso INNAMORATA DI PABLO/ 'Ho vissuto una grande perdita ma ora tu...' : ALESSANDRA AMOROSO, la dedica su Instagram che commuove i fan: l'omaggio a Buddy, il suo cane morto, e il ringraziamento al nuovo cane PABLO...

Alessandra Amoroso si spoglia : le foto ‘in libertà’ mostrano un fisico… perfetto : È estate e i vip si mettono a nudo. Difficile resistere alla tentazione di postare una foto in bikini, specie se si ha un fisico perfetto. Lo ha fatto anche Alessandra Amoroso che, con vari scatti, ha convinto i fan di una cosa: la sua forma fisica è smagliante, lei è tonica e asciutta e sta alla grande. I fan non possono che apprezzare tutta quella bellezza… La prova costume di Alessandra Amoroso è egregiamente superata. Lo dimostrano i suoi ...

Ufficiali gli ospiti di Radio Italia Live a Malta il 4 ottobre - da Emma ed Elisa ad Alessandra Amoroso : Sono finalmente Ufficiali gli ospiti di Radio Italia Live a Malta, con il nuovo concerto fissato per il 4 ottobre dopo i due eventi che si sono tenuti a Milano e Palermo il 27 maggio e il 29 giugno scorsi. Tra i nomi degli artisti che calcheranno il palco di Radio Italia Live a Malta compare anche il nome di Alessandra Amoroso, che ha appena concluso il tour di supporto al suo ultimo album e incontrato i fan al mega raduno di Cinecittà ...

Alessandra Amoroso presenta il fidanzato - chi è il produttore di Amici che le ha rubato il cuore : Esce allo scoperto Alessandra Amoroso che su Instagram ha pubblicato la foto del suo fidanzato, il produttore di Amici Stefano Settepani: "E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre... ma non basta mai", scrive la cantante. Lei e Stefano sono legati da quattro anni. E per presentarlo ai su

Alessandra Amoroso - Maneskin - Fabrizio Moro e tutti gli ospiti di Battiti Live a Bari il 28 luglio : Sono ufficiali gli ospiti di Battiti Live a Bari il 28 luglio per quella che sarà la tappa conclusiva della tournée di piazza pensata da Radionorba, con la storica conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i nomi degli artisti già stati fatti compare quello di Alessandra AMoroso, reduce dal mega raduno con i fan che ha tenuto il 20 luglio a Cinecittà World. L'artista di Galatina viene dal rilascio del suo ultimo album, 10, che ...

Alessandra Amoroso “presenta” il fidanzato su Instagram (FOTO) : La cantautrice pubblica per la prima volta via social una foto di Stefano Settepani, a cui è legata da quattro anni

Alessandra Amoroso - foto con fidanzato Stefano Settepani su Instagram : "Ridiamo sempre" : Il giorno dopo la grande abbuffata di affetto nel mega raduno organizzato a Roma per la sua Big Family, Alessandra Amoroso ha pubblicato su Instagram una foto in cui compare insieme al fidanzato Stefano Settepani. La cantante, solitamente molto riservata per quanto concerne la sua vita sentimentale, ha accompagnato allo scatto romantico la frase della canzone di Elisa Anche Fragile: "e ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre...ma ...

Domani a Cinecittà World arriva Alessandra Amoroso : Roma – Alessandra Amoroso Domani 20 luglio a Cinecitta’ World a Romaorganizza per/e insieme alla sua Big Family una giornata intera di festa per raccontare una storia di amore iniziata 10 anni fa e che ancora oggi e’ un viaggio aperto ricco di musica, energia e inesauribile entusiasmo. Per l’occasione i 310mila metri quadrati del Parco di Cinecitta’ World grazie a un grandissimo progetto di visual e allestimento ...

Gulp music chiude definitivamente oggi per l'ultima c'è Alessandra Amoroso : oggi chiude e si congeda dal proprio pubblico uno di pochi programmi musicali, veramente musicali della Rai, ovvero Gulp music. La trasmissione di Rai Gulp infatti non è stata confermata anche per la prossima stagione televisiva. Una decisione che lascia in molti l'amaro in bocca per un programma che parlava di musica, trattava di musica e proponeva la musica senza voler nulla in cambio,come invece molte trasmissioni della nostra televisione ...

Mambo Salentino Quiz : quanto conosci la canzone dei Boomdabash e Alessandra Amoroso? : Tormentone estivo The post Mambo Salentino Quiz: quanto conosci la canzone dei Boomdabash e Alessandra Amoroso? appeared first on News Mtv Italia.