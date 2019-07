Al via il corteo No Tav | L' obiettivo è raggiungere il cantiere | Live | Foto

No Tav - al via la manifestazione in Val Susa : il corteo diretto verso la zona rossa di Chiomonte : È partita in Val Susa la manifestazione del Movimento No Tav: centinaia di persone si sono messe in marca dal territorio del Comune di Venaus, intenzionate a raggiungere la zona rossa del cantiere di Chiomonte e violarla. Il corteo al via pochi minuti dopo la notizia che la la lettera del ministero dei Trasporti con cui l'Italia si impegna a completare la Tav è giunta all'Ue.Continua a leggere

Tav - via al corteo verso cantiere di Chiomonte : timori per gli infiltrati. Perino : “Chi tira un sasso fa un regalo a Salvini” – LA DIRETTA : È partita la manifestazione contro il Tav chedal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo – che arriva a pochi giorni dall’annuncio del via libera di Giuseppe Conte e poche ore dopo la lettera di conferma inviata dal Mit alla Commissione europea – è stato preceduto da un ...

Cgil - Landini al corteo Ripartire dal Sud : <br>"Porti chiusi - ma i giovani vanno via" : È partito questa mattina da piazza De Nava a Reggio Calabria il corteo nazionale "Ripartire dal Sud" organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per rivendicare a partire proprio dal Mezzogiorno la centralità del lavoro nell'eliminare le disuguaglianze sociali sempre più evidenti in Italia, in un divario tra Nord e Sud che non accenna a diminuire.In testa al corteo, con lo striscione con l'hashtag #futuroalLavoro, ci sono anche i ...

Al via il processo a Lucano e ad altri 26 - corteo a Locri : Iniziera' oggi davanti al collegio del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso presidente, il processo all'ormai ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, rinviato a giudizio assieme ad altre 26 persone dal gup Amalia Monteleone nell'ambito dell'inchiesta Xenia. Le accuse contestate dalla Procura di Locri diretta dal procuratore capo Luigi D'Alessio, sono, a vario titolo, associazione a delinquere, truffa con danno patrimoniale per lo Stato, abuso ...

Whirlpool - sit-in a Napoli : via Argine in tilt. Operai in corteo verso la Regione : Gli Operai della Whirlpool di Napoli stanno effettuando un sit in su via Argine, davanti allo stabilimento, bloccando il traffico. La protesta, spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della...