Agrigento | pericolo nella spiaggia di San Leone | “si può rischiare la vita” FOTO e VIDEO

(Di sabato 27 luglio 2019) A San, ladella città di, si puòla vita nel fare un semplice bagno in mare. Lungo il viale delle dune c’è un tratto di mare pieno zeppo di ferri e legni che dal fondo arrivano quasi fin a pelo d’acqua. Esito dello smontaggio, molto approssimativo, di un chiosco in. Benchè il tratto di mare risulterebbe sulla carta vietato alla balneazione, questaè molto frequentata dagli sportivi che praticano il surf, il windsurf e il kitesurf e che, quando il mare è grosso e l’acqua è torbida, rendono praticamente invisibile questo rischio! Purtroppo nessuno fa nulla, nonostante sia evidente ilche corrono i bagnanti ogni giorno.  L'articolodi San: “si puòla vita”Meteo Web.

