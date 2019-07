Adam El Hamami e Ramy Shehata | i due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento

Matteo Salvini - arriva in Cdm la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy Shehata e Adam El Hamami : Matteo Salvini lo aveva promesso e ora lo fa. Arriverà in Cdm questo pomeriggio, 11 giugno, la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami. I due, entrambi studenti della scuola media Vailati di Crema, lo scorso 20 marzo erano riusciti a sventare il tent