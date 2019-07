Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) Il Cremlino torna a usare il pugno di ferro contro chi lo contesta. La polizia russa questo pomeriggio ha fermato almeno 700 persone scese in piazza per difendere un loro diritto fondamentale: quello di partecipare a elezioni libere.La protesta è iniziata daval municipio di, in un blindatissimo viale Tverskaya. Ma glie le transenne che impedivano il passaggio hanno costretto i dimostra spostarsi anche nelle vie limitrofe del centro della capitale, illuminata da un caldo sole estivo. La gente manifestava contro la decisione delle autorità di impedire la candidatura di decine di dissidentielezioni comunali diin programma l′8 settembre. “La Russia sarà libera!”, urlava la folla davschiere di agenti in assettosommossa, che non hanno risparmiato manganellate e violenze. I feriti sono almeno sei, tra ...

HuffPostItalia : A Mosca centinaia di arresti alle proteste anti-Putn - michelecruscev : RT @HuffPostItalia: A Mosca centinaia di arresti alle proteste anti-Putn - SIPARISipari : RT @HuffPostItalia: A Mosca centinaia di arresti alle proteste anti-Putn -