27 luglio | allerta maltempo | i fatti e le notizie di oggi

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : allerta meteo - arriva la pioggia - 27 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: allerta meteo, arriva la pioggia; Fermati due sospetti per il caso del carabiniere ucciso, 27 luglio 2019,

Toscana Allerta Gialla Idrogeologico e Temporali – 27 luglio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso per Rischio Idrogeologico e Temporali. Rischio Idrogeologico e Temporali per Sabato 27 Luglio PIOGGIA: oggi, venerdì, nulla da segnalare. Domani, sabato, possibilità di Temporali dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali, generalmente di breve durata ma localmente anche di forte intensità. In serata peggioramento a partire dalla costa centro-settentrionale con Temporali di forte ...

Allerta massima per la nuova truffa Vodafone : operatore incolpevole - ma SMS pericoloso a luglio : Circola in queste ore una nuova pericolosa truffa Vodafone, anche se occorre dire subito che, esattamente come riportato lo scorso mese di dicembre con un articolo specifico, l'operatore sia del tutto innocente. Le segnalazioni oggi 25 luglio non sono isolate, ragion per cui occorre non lasciare nulla al caso. Come si manifesta e come riconoscerla? Proviamo ad analizzare tutte le informazioni disponibili fino a questo momento per limitare al ...

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di luglio al Nord - incendi in Sardegna e allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Allerta meteo gialla per domani 15 luglio in Sicilia : da Messina a Ragusa : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 15 luglio, una Allerta meteo gialla per l’area orientale dell’isola.

Allerta meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 luglio di forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Allerta Meteo Arancione Lombardia - Liguria e Toscana 15 luglio 2019 : Una Allerta Meteo di codice Arancione è stata emessa dai centri funzionali di protezione civile di Lombardia, Liguria e Toscana per Lunedì 15 Luglio 2019. La situazione Meteorologica vede infatti un progressivo peggioramento già dalla serata odierna, a partire dai settori di Nord-Ovest per l’arrivo della perturbazione che nel corso della notte e primo mattino, interesserà anche le regioni centrali, (Vedi Nuovo break temporalesco tra il ...

Previsioni meteo 14 luglio - temporali al Nord-Ovest : allerta in sei regioni : Le Previsioni meteo per domenica 14 luglio indicano l'arrivo di rovesci e temporali per alcune regioni del Nord-Ovest: a rischio soprattutto Lombardia, Piemonte e Liguria. La Protezione civile ha emesso l'allerta gialla anche per il Molise e per gran parte di Abruzzo e Puglia. La perturbazione dovrebbe proseguire anche nella mattinata di lunedì.Continua a leggere

Allerta Meteo Arancione Marche e Abruzzo 13 luglio 2019 : I Centri Funzionali decentrati di Marche ed Abruzzo hanno emesso il seguente bollettino di criticità indicante un rischio Meteo di grado Arancione per la giornata di Sabato 13 Luglio 2019. Allerta Meteo Marche 13 Luglio 2019 Per la giornata di domani, Sabato 13 Luglio 2019, è prevista una criticità Moderata (Arancione), per i settori 5-6, Ordinaria sui restanti settori. Dalle 00:00 alle 06:00 del 13 la criticità è assente. La ...

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019 : temporali e venti forti : Allerta meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019: temporali e venti forti Di tanto in tanto vi informiamo delle Allerta meteo che interessano le regioni italiane. Dopo alcune settimane abbastanza calde – ed una stagione estiva partita in ritardo – è prevista nelle prossime ore una Allerta meteo a Napoli ed in Campania. Allerta meteo Napoli, comunicazioni dalla Protezione Civile A darne comunicazione in via ufficiale è stata la ...

Toscana Allerta Meteo per Temporali 10 luglio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità per la regione Toscana, valido dalle ore 00.00 di Mercoledì, 10 Luglio 2019 alle ore 13.00 di Mercoledì, 10 Luglio 2019 Quick Meteo – Ancora forti Temporali al Nord, ma in moto verso il Centro-sud Tra la sera di oggi, martedì, e la mattina di domani, mercoledì, è atteso il transito di un fronte freddo con Temporali anche di forte intensità, forti raffiche ...

Maltempo - pesantissima allerta meteo della protezione civile per Martedì 9 luglio : MAPPE e BOLLETTINI : allerta meteo – Una vasta perturbazione presente su gran parte dell’Europa centro-orientale favorirà domani sulle regioni settentrionali dell’Italia una nuova fase di Maltempo, con temporali anche di forte intensità. A seguire, dalla serata di domani, e in particolare nella giornata di mercoledì, un nuovo impulso perturbato, proveniente dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni ...