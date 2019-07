24 Ore di Spa | terzo tempo per Davide Rigon nella Superpole

24 Ore di Spa : due Ferrari in lotta per la Superpole : Al termine delle quattro sessioni di qualifiche della 24 Ore di Spa le Ferrari 488 GT3 di HubAuto Corsa e di SMP Racing si sono garantite il diritto di prendere parte alla Superpole, la sessione che domani determinerà la griglia di partenza definitiva per la difficile gara belga. Con 72 vetture in pista, trovare il […] L'articolo 24 Ore di Spa: due Ferrari in lotta per la Superpole sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

La testimonianza anonima di ex Naughty Dog parla di crunch e alcuni spaventosi turni di lavoro da 24 Ore : Negli ultimi anni si parla con sempre maggiore attenzione delle condizioni di lavoro degli sviluppatori e della delicata questione crunch, quei periodi in cui una software house si dedica a orari di lavoro spesso massacranti per riuscire a rispettare certe deadline o per completare definitivamente un progetto. Si tratta di una pratica che colpisce praticamente tutte le grandi software house e quello di cui vi parliamo oggi non è di certo un caso ...

Per i giornali spagnoli James è praticamente un giocatOre dell’Atletico. Il Napoli ha mollato la spugna : Mentre in Italia si continua a parlare di telefonate tra Carlo Ancelotti e James Rodriguez, in Spagna sono oramai convinti che il colombiano sia un giocatore dell’Atletico. A far pensare è il fatto che dopo più di due mesi di trattative non si sia ancora chiuso tra il Real e la società di De Laurentiis. Se qualche speranza ancora arriva dalle parole del tecnico emiliano che ieri da Dimaro ha parlato di James e della possibilità che lui e ...

Kevin Spacey - i 60 di un attOre cult con una pesante ombra : La parola chiave è riabilitazione. Kevin Spacey oggi compie sessant'anni. Una settimana fa le accuse in uno dei processi che lo vedevano imputato, quello di Nantucket, sono cadute. Non perché la sua non colpevolezza sia stata provata al di là di ogni dubbio, ma perché William Little, la vittima, si è rifiutata di proseguire la sua testimonianza. Per Spacey rimangono ancora due casi giudiziari aperti (uno nel Regno Unito, un altro negli Stati ...

A Zoomarine spazio ai bambini con i protagonisti di ‘Coccole SonOre’ : Roma – I protagonisti di “Coccole Sonore” Greta e Whiskey il ragnetto arrivano a Zoomarine per un week-end tutto dedicato ai bambini. Sabato 27 e domenica 28 luglio due pomeriggi, a partire dalle ore 14, con i protagonisti dei video piu’ amati dai bambini. Canzoncine, filastrocche, giochi ed animazione per un fine settimana all’insegna della musica e dell’allegria con il karaoke delle famiglie, le fotografie ...

“Aiuto - sto mOrendo di cancro” - ma è una truffa : Carla chiede soldi per risparmiare sulle nozze : Carla Louise Evans, 29enne mamma di due bimbi di Trecenydd, ha detto di avere un cancro alla vescica e una forte insufficienza epatica per convincere un ente benefico che finanzia i matrimoni dei malati terminali a pagare le sue nozze. Ma era una truffa e, dopo essere stata denunciata per frode, rischia una condanna da sei mesi a tre anni di carcere.Continua a leggere

Sardegna - 6 vittime della strada in 24 Ore : a Stintino auto travolge motociclista spagnolo : Quella di ieri è stata una giornata di sangue sulle strade della Sardegna. In appena ventiquattro ore sono morte in incidenti stradali sei persone. L’ennesima tragedia nella tarda serata di martedì: un motociclista spagnolo è stato travolto da un’auto sulla strada che collega Porto Torres e Stintino.Continua a leggere

Germania : spari contro un migrante 26enne - l'autOre era un estremista di destra : Nelle ultime ore la Germania è stata interessata da una violenza di matrice razzista. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato dal Giornale, un uomo di cinquantacinque anni ha sparato ad un migrante 26enne di origine eritrea dall'interno di una vettura. Lo stesso migrante di origine africana ha riportato delle gravi lesioni allo stomaco e, in seguito, il responsabile della sparatoria è stato trovato morto a pochi ...

Amazon insegue il filone spagnolo - "ruba" Jaime LOrente a Netflix e lancia la docuserie su Sergio Ramos : Amazon Prime Video decide di inseguire Netflix nella produzione di serie tv in spagnolo e per farlo "ruba", anzi, prende in prestito un volto simbolo di questa ondata made in Spagna, quel Jaime Lorente volto de La Casa di Carta e di Elite proprio della piattaforma rivale.L'ondata spagnola si apre il 13 settembre con l'arrivo de El Corazion de Sergio Ramos (Il cuore di Sergio Ramos) una docuserie in 8 episodi da 30 minuti che racconterà la vita ...

Tre nuove serie spagnole su Amazon Prime Video nel 2020 : Jaime LOrente di Elite sarà El Cid : Nel 2020 debutteranno tre nuove serie spagnole su Amazon Prime Video: l'annuncio del colosso dello streaming, che alza così l'asticella della sfida al più popolare Netflix, dimostra ancora una volta l'interesse dei produttori del settore audiovisivo per il mercato iberico ed europeo in generale. In particolare Amazon ha annunciato tre titoli che arriveranno nel suo catalogo il prossimo anno: si tratta di tre produzioni originali spagnole, di ...

Rambaudi : “James toglierebbe spazio a questo senatOre - l’ambiente si infiammerebbe” : Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione ‘Tutti in ritiro’: “James al Napoli è un parto. Se però arrivasse tutto l’ambiente sarebbe più che contento. James è uno abituato a giocare sulla destra per rientrare col sinistro. Un suo arrivo potrebbe togliere minutaggio a José Callejon in questo Napoli. Elmas rappresenta un nuovo Fabian Ruiz. Mi aspetto che sará la sua ...

COrea del Sud : "Jet russo ha violato il nostro spazio aereo" : Un jet russo ha violato lo spazio aereo della Corea del Sud nei pressi delle Isole Dokdo, già contese con il Giappone che le chiama Isole Takeshima. Seul ha definito "molto grave" l'episodio ed ha spiegato di aver fatto decollare i propri caccia per sparare dei colpi di avvertimento all'indirizzo dell'aereo militare russo, che non ha risposto al fuoco.È la prima volta che un aereo dell'aviazione militare russa viola lo spazio aereo ...

