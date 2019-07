Zanzara tigre | la mappa delle province più infestate d’Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Bollettino rosso in gran parteper le temperature in aumento e, seppur con un po’ di ritardo, anche quest’anno il fenomenotorna a farsi sentire. Quali saranno nei prossimi giorni le aree più attaccate dal fastidioso insetto, adesso che ci avviciniamo ad agosto? Secondo l’elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, nella settimana dal 25 al 31 luglio saranno ben 87 lepiù invase, con un indice di infestazione di livello alto e medio-alto, in una scala di intensità da 0 a 4. Attraversando l’Italia in lungo e in largo, l’allarme più alto si concentrerà in Liguria su tutte le, così come in Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Marche e Puglia, interamente prese d’assalto. Nel Lazio al livello 4 spiccano Roma, Frosinone e Latina, il Piemonte è ...

