WTA Palermo – Paolini ai quarti | Begu ko in tre set | per l’azzurra adesso c’è Bertens

Tennis - WTA Palermo 2019 : risultati di giovedì 25 luglio. Sarà Kiki Bertens l’avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale : Si sono disputati gli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone del WTA International sulla terra rossa di Palermo. La cronaca del match di Jasmine Paolini Nel primo incontro a concludersi oggi, l’olandese Arantxa Rus, numero 130 del mondo, ha battuto con un doppio 6-4 la slovacca numero 49 del ranking e testa di serie numero 3 del torneo Viktoria Kuzmova in un’ora e 33 minuti. Ci sono stati sei break nei primi sei game del match ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini nei quarti di finale! Battuta in tre set Irina-Camelia Begu dopo quasi tre ore di battaglia! : dopo quasi tre ore di incredibile lotta, nel secondo turno WTA International di Palermo Jasmine Paolini, numero 142 del ranking, si guadagna meritatamente i quarti di finale, sua seconda volta in un torneo del circuito maggiore WTA dopo quello di Praga nel 2018, battendo col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la romena Irina-Camelia Begu, numero 100 del mondo ma che è stata anche numero 22. Primo set che Jasmine inizia in modo scoppiettante: aggressiva su ...

WTA Palermo – Bertens ai quarti di finale : Krunic ko in due set : Kiki Bertens trionfa a Palermo: l’olandese ai quarti di finale del torneo italiano, battuta in due set Krunic Sorride Kiki Bertens a Palermo: la tennista olandese numero 5 del ranking WTA ha trionfato agli ottavi di finale, battendo in due set la rivale Krunic. Bertens ha trionfato in un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-1. L’olandese stacca dunque il pass per i quarti di finale, nei quali sfiderà la ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : nel giorno di Friedsam e Samsonova esce Giulia Gatto-Monticone : Primi quattro incontri di secondo turno in archivio al WTA di Palermo, con un paio di pronostici ribaltati, altri rispettati e tutti gli incontri conclusi in due set. La parte bassa del tabellone si allinea ai quarti di finale, e comincia a farlo con il successo della russa Liudmila Samsonova, dai trascorsi italiani (con annesse vicende burocratiche relative alla cittadinanza) ben noti, sulla slovena Tamara Zidansek per 6-2 7-5. Sarà lei ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce al secondo turno contro Fiona Ferro : Si chiude con una sconfitta il WTA di Palermo di Giulia Gatto-Monticone, che saluta la Sicilia al secondo turno. A batterla è la francese Fiona Ferro, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. Ai quarti di finale la transalpina giocherà con la russa (con lunghissima esperienza in Italia) Liudmila Samsonova. Ferro raggiunge almeno la posizione numero 65 del ranking mondiale. Dopo tre giochi senza particolari problemi al ...

WTA Palermo – Giulia Gatto-Monticone sconfitta agli ottavi : Fiona Ferro si impone in due set : Giulia Gatto-Monticone sconfitta agli ottavi di finale del WTA di Palermo: la tennista italiana si arrende a Fiona Ferro in due set Dura appena due turno il WTA di Palermo per Giulia Gatto-Monticone. La tennista azzurra, numero 163 del ranking mondiale femminile, si è arresa alla campionessa del WTA di Losanna, Fiona Ferro. La francese si è imposta in 1 ora e 17 minuti vincendo i due set utili al passaggio del turno con il punteggio di 6-3 ...

WTA Palermo – Martina Trevisan eliminata al primo turno - la francese Cornet ribalta l’azzurra in tre set : La tennista italiana vince il primo set salvo poi farsi rimontare dalla propria avversaria, che stacca così il passo per il secondo turno Martina Trevisan esce di scena al primo turno del torneo WTA di Palermo, perdendo in tre set contro la francese Cornet. La tennista italiana non riesce a difendere il set di vantaggio ottenuto in avvio di partita, cedendo alla propria avversaria con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1 dopo due ore e ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini seconda italiana ad andare avanti. Esordio ok per Kiki Bertens : Secondo giorno di primi turni al WTA di Palermo, nel quale passano quasi tutte le migliori, ma non mancano molte emozioni nel caldo della Sicilia. Una di queste la regala la nostra Jasmine Paolini, capace di eliminare la tedesca Laura Siegemund, numero 6 del seeding, per 6-1 6-4. Siegemund è una delle due teste di serie a uscire di scena: l’altra è la spagnola Sara Sorribes Tormo, anche se per la numero 7 del tabellone l’impegno ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : una grande Martina Trevisan non basta - Alizé Cornet va al secondo turno : Un’autentica battaglia non basta a Martina Trevisan per avere ragione di Alizé Cornet nel primo turno del WTA di Palermo. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Cocciaretto sfiora l’impresa e poi cede al terzo contro la slovacca Kuzmova : Elisabetta Cocciaretto è arrivata vicinissima alla più importante vittoria della carriera. Nel primo turno del WTA di Palermo, 507 della classifica mondiale è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 49 del ranking, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Tre break consecutivi in apertura di primo set e poi Kuzmova scappa fino al 5-2, strappando ancora una volta la battuta ...

WTA Palermo – Elisabetta Cocciaretto lotta ma non basta - l’azzurra eliminata in tre set dalla slovacca Kuzmova : La tennista italiana riesce a rimontare il set di svantaggio patito in avvio di gara, prima di cedere alla distanza con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 Elisabetta Cocciaretto esce di scena all’esordio del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista numero 507 del ranking fornisce una prestazione sorprendente contro la slovacca Kuzmova, ...

WTA Palermo – Kiki Bertens al secondo turno senza faticare - asfaltata la georgiana Gorgodze : La tennista olandese si impone con il punteggio di 6-0, 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco, staccando il pass per il secondo turno Tutto facile per Kiki Bertens nel primo turno del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista olandese, numero 5 del ranking WTA e prima testa di serie del seeding, non lascia scampo alla georgiana ...

WTA Palermo – Errani eliminata all’esordio : la romagnola cede all’ungherese Stollar : Sara Errani subito ko al torneo WTA di Palermo: l’azzurra eliminata dalla lucky loser Stollar Esordio amaro per Sara Errani al “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista italiana è uscita subito di scena, cedendo all’ungherese Fanny Stollar, ripescata come lucky loser dopo il forfait di Martina Di Giuseppe. L’azzurra è stata ...