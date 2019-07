Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 26 luglio 2019) Una nuova immagine delle coperture in vetro del possibileNEX 3, prospetta un rapporto screen to body superiore al 100%. L'articoloNEX 3? proviene da TuttoAndroid.

finatibenzina : New post in Notizie Gastronomiche: Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini?… - TuttoAndroid : Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini? - webtrek_it : #Vivo Nex 3 avrà un rapporto schermo-dimensioni più alto del 100%! -