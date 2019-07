Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ogni giorno 500 milioni di utenti passano 25 minuti del loro tempo suma non è facile districarsi tra campagne, blogger,e influencer che fanno di tutto per aumentare likes e numero di followers del profilo. Di recente lo stesso social ha preso una posizione netta nei confronti di automazioni, botting e "", bandendole definitivamente. Una battaglia che ha trovato risposta in unaup italiana under 35,, (nata tra Milano e Bologna e supportata dalla piattaforma Gellify), impegnata ad assicurare agli utenti una crescita organica e trasparente agli occhi di, utilizzando le API (application programming interface) ufficiali di Facebook/.Tra le feature dell'appc'è infatti il cosiddetto "" che permette aglimer di taggarsi reciprocamente nelle stories per crescere di notorietà a vicenda e all'utente di ...

ilfogliettone : Virality, la start up anti-fake su Instagram con lo Story Bombing - -