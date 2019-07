Vip guardano le vostre storie Instagram? Ecco cosa c' è di vero

Instagram - i Vip guardano le Stories della gente comune ma userebbero dei BOT : Instagram è sicuramente il social network del momento. Condividere foto e momenti della propria vita è ormai diventata una prassi comune sia per i personaggi del mondo dello spettacolo che per la 'gente comune'. In queste ultime ore, in moltissimi si sono accorti di una cosa alquanto 'strana' che sta accadendo proprio su Instagram. Molti vip che hanno la cosiddetta 'spunta blu' hanno cominciato a visualizzare le Stories delle 'persone comuni', ...