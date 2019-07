Violente grandinate e frane durante il Tour de France | tappa interrotta IMMAGINI

Nuova ondata di maltempo : previsti nubifragi e Violente grandinate. Ecco le regioni a rischio : Nuovi aggiornamenti sul fronte meteo e nuovi allarmi da parte di meteorologi e Protezione Civile. Perché stando alle previsioni annunciate in queste ore il maltempo non dovrebbe lasciare in pace la nostra penisola. Anzi, dovrebbe addirittura peggiorare. A partire da domani infatti, comincerà una Nuova ondata di pioggia e temporali, che va ad aggiungersi ad una settimana terribile da questo punto di vista con acquazzoni e mareggiate. Vi abbiamo ...

Maltempo - gravi danni per le Violente grandinate di ieri nelle campagne veneziane : Solo il sud della provincia di Venezia si è salvato ieri nel tardo pomeriggio dalle violente grandinate che hanno colpito ancora una volta duramente le campagne veneziane. Partendo dal portogruarese a Summaga, Cessalto, San Stino fino a Martellago, Scorzè l’effetto visivo di ieri pomeriggio era di un manto di neve caduto in abbondanza. Colpite le colture in campo dai seminativi: rotte le foglie della soia e il mais che proprio in questi ...

Maltempo - è un Luglio di meteo estremo sull’Italia : 10 Violente grandinate al giorno nel nostro Paese! : Nel prima metà del mese di Luglio sull’Italia si sono abbattute in media più di 10 grandinate violente al giorno che hanno provocato pesanti danni nelle città e nelle campagne dove in questo momento i chicchi distruggono verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta mandando in fumo un intero anno di lavoro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che investe il Paese ...

Allerta Meteo al Centro/Nord : nel 2019 “già 202 grandinate Violente hanno flagellato l’Italia” : “Al Centro/Nord è SOS grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono su verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’Allerta Meteo in 7 regioni della protezione civile per rovesci di forte intensità, frequente attività ...

Stop al caldo - arrivano grandinate Violente! La follia estiva del meteo : Buone notizie sul fronte meteo. Sta arrivando, infatti, una tregua dal caldo. Le previsioni della settimana parlano infatti di un’aria sempre più fresca, proveniente dai quadranti settentrionali e relativa ad una depressione sul Baltico. Così facendo comincia ad intrufolarsi nel campo di alta pressione un importante calo di temperature sull’Italia del Nord. Dove i primi segni di questa perturbazione si sono già fatti vedere: temporali, a tratti ...

Maltempo : Violente grandinate raddoppiate in Italia : In Italia nel 2019 sono state rilevate fino ad ora 124 grandinate violente pari a quasi il doppio di quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno (+88%): è quanto emerge dall’analisi Coldiretti realizzata in occasione della perturbazione che ha colpito il nord Italia anche con la straordinaria caduta di grandine nelle città di Milano e Torino dove si contano gravi danni. La grandine – sottolinea la Coldiretti – è ...

Meteo - weekend da incubo : 48 ore di follia. Temporali e Violente grandinate : Meteo ballerino nel fine settimana: forti Temporali al Nord, poi caldo torrido. Un temporaneo cedimento dell’alta pressione su alcune zone del nostro Paese, infatti, permetterà il veloce transito di una perturbazione che porterà una vera e propria tempesta di Temporali con alto rischio di grandine e locali trombe d’aria. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nella notte tra venerdì e sabato saranno già diffusi parecchi Temporali ...

Forte maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e Violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate ...