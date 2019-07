VIDEO – Sarri fa cantare ‘Bella ciao’ nello spogliatoio della Juve

Sarri out : il Napoli lo esclude dal VIDEO di presentazione della campagna abbonamenti : “Sarri out”, titola la Gazzetta dello Sport il trafiletto in cui fa notare l’assenza di riferimenti e immagini relative a Maurizio Sarri nel clip lanciato al Napoli per la presentazione della nuova campagna abbonamenti. «One city, one club, one passion» una carrellata di immagini emozionanti che ripercorre la storia del Napoli da Reja a Mazzarri, da Benitez ad Ancelotti fino all’immagine mito di Koulibaly. Sarri è stato ...

Higuain e Cristiano Ronaldo regalano spettacolo in allenamento : la reazione di Sarri [VIDEO] : La Juventus si prepara per la nuova stagione, il club bianconero è letteralmente scatenato sul mercato, nelle ultime ore è stato chiuso l’arrivo del difensore de Ligt, un altro colpaccio dopo quelli messi a segno di Ramsey e Rabiot. La squadra continua la preparazione, tra i più in forma ovviamente Cristiano Ronaldo mentre Gonzalo Higuain ha intenzione di convincere la Juventus alla conferma. Nelle ultime ore sta circolando sul web ...

VIDEO Allenamento Juventus : è già rivoluzione Sarri - si gioca solo di prima! : Allenamento Juventus- Totale innovazione, nuova idea tattica e via alla nuova stagione della Juventus. I bianconeri si preparano alla nuova annata con un’idea di calcio totalmente diversa e ancora da assimilare al 100%. Il primo Allenamento della Juventus ha svelato le prime avvisaglie di “nuovo calcio”, improntato nel fraseggio breve e nelle giocate di prima […] More

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

Conferenza stampa Sarri/ L'arrivo alla Juventus e il VIDEO di 'auguri' del Napoli : Presentazione Sarri Juventus: Conferenza stampa, le parole del neo tecnico bianconero e la stoccata di Aurelio de Laurentiis e del suo ex Napoli.

VIDEO – Il saluto ironico del Napoli per Sarri : “Buon campionato. Ah no - porta sfortuna…” : La Società Calcio Napoli dà il bentornato in Italia a Maurizio Sarri con un VIDEO deliziosamente ironico lanciato sul suo profilo Twitter. Nel breve filmato, alcuni tifosi napoletani, fermati per strada, sono stati chiamati a dare il loro saluto a Sarri. C’è chi gli ha augurato di battere il record di Napoli: “91 punti, però secondo”. E anche chi invece gli augura di vincere un’altra Europa League. E poi tanta tanta scaramanzia, dal cartellone ...

VIDEO – “Sarri maglie a strisce? Ne parlavo dopo Empoli-Milan” - Una menzogna! Queste le immagini che lo sbugiardano : Sarri spiega alcune sue dichiarazioni fatte in passato contro i bianconeri Al nuovo tecnico della Juventus Sarri, è stato chiesto in conferenza stampa di presentazione alla Juve di spiegare alcune dichiarazioni che lo stesso ha fatto in passato contro i bianconeri. Questa la sua risposta: “Alcune mie parole del passato sono state strumentalizzate, una mia uscita polemica sulle maglie a strisce per esempio era dopo un ...

VIDEO – Sarri alla Juventus - arriva la reazione degli Ultras Curva B : “Ci ha deluso - lui conosce chi sono…” : Sarri alla Juve, la reazione degli Ultras del Napoli arriva la reazione degli ultrà Curva B del Napoli per l’ufficialità di Sarri a nuovo tecnico bianconero. Il leader storico degli Ultras 1972 Alberto Mattera ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Gli Ultras e la Napoli intera l’han sempre difeso, Napoli non se lo sarebbe mai aspettato! Ci ha deluso tantissimo, lui conosce bene chi ...

VIDEO – Chiariello : “Sarri tradisce lo spirito del Sarrismo - disse che era ‘da querela’ accostarlo alla Juve! Sarà un nemico…” : “Sarri tradisce lo spirito del ‘Sarrismo’” Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 ha parlato del possibile approdo di Sarri alla Juventus: “Higuain tradì i compagni, che l’hanno infatti a morte con lui, avendo firmato un patto Scudetto. Sarri si è lasciato da Napoli, è stato lui a voler andare via, ora al Chelsea non sono contenti neanche dopo la Coppa e ci sono tifosi anti-Sarri che hanno ...

De Laurentiis : “Disposto allo sforzo per un grande attaccante. Sarri-Juve? Mi divertirebbe Entro lunedì una sorpresa. Su Quagliarella…” [VIDEO] : De Laurentiis: “Disposto allo sforzo per un grande attaccante”. L’intervista a Sky Sport De Laurentiis: “Disposto allo sforzo per un grande attaccante”. L’intervista a Sky Sport Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parla di calciomercato ai microfoni di Sky Sport. Il patron partenopeo dice la sua sui rumors relativi a Lozano, Rodrigo, Quagliarella e Di Lorenzo, l’ ultimo arrivo in casa ...

Sarri-Juventus - nuovo colpo di scena. Intanto Conte si presenta così in nerazzurro! -VIDEO- : SARRI JUVENTUS- nuovo colpo di scena sulla trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nel corso della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, e come evidenziato da alcune fonti italiane, la società bianconera sarebbe pronta ad irrompere sull’attuale tecnico del Chelsea in maniera chiara e decisa. Considerando ancora i […] More

Sarri-Lichtsteiner - il labiale non lascia scampo : svelato il futuro del tecnico – VIDEO : Sarri-Lichtsteiner, il labiale non lascia scampo: svelato il suo futuro -VIDEO Dopo l’esonero di Allegri, infatti i campioni d’Italia non hanno ancora trovato il sostituto e neglio ultimi giorni l’ex Napoli è diventato il primo favorito. I tifosi bianconeri sono in trepida attesa e non si sono lasciati sfuggire un curioso siparietto a fine partita. Poco prima della premiazione Stephan Lichtsteiner, ex giocatore della ...