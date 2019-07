VIDEO Mick Schumacher guiderà la Ferrari F2004 | grande emozione per il figlio del Kaiser

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Inutile negarlo, sentir parlare dell’abbinamento auto da corsa-ha sempre quel qualcosa di particolare. Ebbene, come è noto,delMichael, sarà alla guida delladel, monoposto con la quale il teutonico vinse il suo ultimo Mondiale con il Cavallino Rampante 15 anni fa. A Hockenheim, prima del 28 luglio (data nella quale i Mondiali di F1 e di F2 andranno in scena), vedremoa bordo di una delle monoposto migliori prodotte dalla scuderia di Maranello. Un modo per celebrare la memoria di suo padre e ciò che ha rappresentato nella storia della Rossa, davanti al pubblico di casa. Di seguito illaClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

Minghez : #jaggermick Auguri Mick Jagger : Rolling Stones - Honky Tonk Women, con testo, traduzione e video ufficiale - Minghez : Auguri #Mick #Jagger : Rolling Stones - Honky Tonk Women, con testo, traduzione e video ufficiale - Minghez : #sirmickjagger Auguri Mick Jagger : Rolling Stones - Honky Tonk Women, con testo, traduzione e video ufficiale -