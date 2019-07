VIDEO Max Verstappen F1 | GP Germania 2019 | “Più vicini di quanto possa sembrare”

Boxe - clamoroso retroscena sulla morte di Maxim Dadashev : il suo coach lo aveva implorato di fermarsi [VIDEO] : Un video postato sui social svela come il coach di Dadashev avesse provato a convincerlo ad abbandonare il match ricevendo solo risposte negative Maxim Dadashev avrebbe potuto salvarsi se solo avesse ascoltato coach Buddy McGirt alla fine dell’undicesima ripresa del match contro Subriel Matias. Il pugile 28enne, scomparso per una emorragia cerebrale dopo la sfida sul ring, non ha voluto ascoltare le accorate richieste del proprio ...

VIDEO F1 - il sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc : ruota a ruota e contatto - nessuna penalità : nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc: questa la decisione dei giudici sul contatto al penultimo giro della corsa a Spielberg. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di spunti, ma anche per il post, tra dichiarazioni piuttosto secche delle scuderie concorrenti ...

VIDEO SAN PAOLO – Provati gli impianti audio ed i maxischermo : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite Twitter, ha lanciato l’ultimo VIDEO dello all’interno dello Stadio San PAOLO. VIDEO San PAOLO – Nelle ultime riprese sono stati Provati gli impianti VIDEO ed audio dell’impanto di Fuorigrotta che si appresta a vivere una seconda gioventù. Prove tecniche per l’impianto audio e VIDEO al San PAOLO in vista della cerimonia d’apertura delle Universiadi… #Universiadi ...

VIDEO Max Verstappen verso la Mercedes? Il botta e risposta con Hamilton : Durante la conferenza stampa seguita alle qualifiche, è emersa con forza un’ipotesi: e se Max Verstappen fosse diretto alla Mercedes al fianco di Lewis Hamilton? Interpellato in tal senso, il Campione del Mondo si mostra piuttosto sorpreso, affermando di non aver mai sentito parlare prima di quel tipo di ipotesi. L’olandese, dal canto suo, non ha molta voglia di pensare a un pur prossimo futuro, dichiarandosi concentrato ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Honda ha fatto un gran lavoro per migliorare il motore” : Max Verstappen è decisamente soddisfatto dopo il secondo posto delle qualifiche del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg l’olandese della Red Bull aveva conquistato il terzo posto alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc e della Mercedes di Lewis Hamilton. La penalità, poi, di 3 posizioni in griglia di partenza, inflitta al britannico, ha portato Max in prima fila e quindi sarà per lui una ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Ho perso il posteriore - la sessione è stata difficile” : Incidente per la Red Bull dell’olandese Mex Verstappen nelle prove libere del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Le sensazioni sono buone anche se c’è stato quell’incidente, ho perso il posteriore, però la sessione è stata difficile, mi sono lamentato per il vento ed in quella curva mi sono fatto sorprendere“. LA VIDEO INTERVISTA A MAX ...

VIDEO Max Verstappen distugge la Red Bull - brutto incidente nelle prove libere del GP d’Austria : Max Verstappen si è schiantato contro un muro nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese è andato a sbattere a metà della sessione e ha distrutto la sua Red Bull prima che Valtteri Bottas lo imitasse con la Mercedes. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Max Verstappen nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. VIDEO incidente MAX Verstappen GP AUSTRIA ...

Maxi esercitazione del Soccorso Alpino e della Capitaneria di Porto nella Riserva dello Zingaro [FOTO e VIDEO] : Un escursionista ferito gravemente dopo essere scivolato lungo un sentiero impervio, impossibile trasportarlo via terra. Così i soccorritori decidono di calarlo in barella con le corde da una scogliera a picco sul mare. Qui c’è una imbarcazione ad attenderlo per trasferirlo nel Porto più vicino. È lo scenario dell’esercitazione congiunta tra Soccorso Alpino e speleologico siciliano e Capitaneria di Porto di Trapani che si è svolta stamattina ...

Lotito compra Alitalia? La profezia di Max Giusti già nel 2008 IL VIDEO ESCLUSIVO : Quando la realtà supera la satira, può succedere anche di ritrovarsi Max Giusti profeta. Leggo è entrato in possesso di un VIDEO ESCLUSIVO che lo testimonia. Era il 2008 quando...

“Con che auto corre lui? Ammarameo” : il figlio di Max Biaggi esilarante - che risate a pranzo con Giovinazzi [VIDEO] : Scenetta divertente a pranzo a Montecarlo col figlio di Max Biaggi: il piccolo Leon ed il bizzarro nome della scuderia di Giovinazzi E’ andato in scena ieri il Gp del Canada: al termine della gara di Montreal non sono mancate le polemiche per la vittoria tolta a Vettel a causa di una penalizzazione inflittagli per una manovra scorretta, ma non intenzionale, ai ‘danni’ di Hamilton. A strappare un sorriso, oggi, nella ...

VIDEO Max Biaggi : “Marquez sempre al posto giusto al momento giusto - non è una dote comune” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP d’Italia 2019 grazie a un giro secco di assoluta strategia in cui ha preso la scia per siglare il tempo buono e battere l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo ha così fatto saltare il banco con estrema astuzia e domani scatterà davanti a tutti. Ad analizzare la prestazione dello spagnolo della Honda è stato anche Max Biaggi ai microfoni di Sky Sport: “Marquez spesso e ...