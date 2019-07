VIDEO – Juve disastrosa contro il Team K | risultato 3-3 | Ronaldo preso in giro da

Diretta/ Juventus Team K League - risultato 1-3 - VIDEO tv streaming : Higuain - che tiro : Diretta Juventus Team K-League risultato 1-3: Taggart cala il tris per la selezione della Corea del Sud, Higuain sfiora il gol, video streaming tv.

VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3 : fuori CR7 - allarme difesa per Sarri : Highlights Team K JUVENTUS- 3-3 tra Team K e juventus. Gol dell’1-1 messo a segno dal giovane Muratore, 3-2 siglato da Matuidi, pareggio del 3-3 messo a segno da un straordinario gol di Pereira. Leggero allarme difensivo per Sarri. Primo tempo con coppia centrale composta da De Ligt e Rugani, nella ripresa coppia centrale De […] L'articolo VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3: fuori CR7, allarme difesa per Sarri proviene da Serie A ...

Team K-Juve : Cesinha esulta come Ronaldo - la faccia del portoghese dice tutto [VIDEO] : La gara tra Team K e Juventus si avvia verso la fine, i bianconeri sono riusciti in pochi minuti a rimettere in carreggiata una gara che li stava vedendo soccombere. La squadra di Sarri sta pagando decisamente tanto i carichi di lavoro e le nuove metodologie di lavoro, è stanca e sulle gambe, oltre che piena zeppa di assenze. A destare curiosità è però un episodio avvenuto a ridosso dell’intervallo, in occasione del gol del 2-1 della ...

K-League Stars-Juventus - Cesinha esulta come Cristiano Ronaldo : la reazione di CR7 [VIDEO] : Che affronto di Cesinha, l’esultanza dopo il gol contro la Juventus è alla… Cristiano Ronado: la reazione dell’attaccante portoghese E’ in corso a Seoul l’amichevole tra K-League Stars (Kor) e Juventus: un’amichevole utile ai bianconeri per preparare il prossimo match dell’International Champions Cup. La sfida non sta andando nel migliore dei modi per la squadra di Maurizio Sarri, che attualmente ...

VIDEO – Sarri fa cantare ‘Bella ciao’ nello spogliatoio della Juve : Vi proponiamo integralmente quanto scritto da Tony Damascelli, oggi, su Il Giornale: I magnifici sette di Maurizio Sarri, al secolo la brigata che collabora con il toscano, una mattina si son svegliati e han trovato l’invasor. Così hanno cantato per il rito di iniziazione goliardico, cameratesco, indispensabile per entrare a far parte della comitiva bianconera. È toccata ad altri nuovi clienti con melodie varie, da Volare a Despacito, ma ...

Juventus - presentata la seconda maglia : grande entusiasmo in casa bianconera [FOTO e VIDEO] : La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione, nel frattempo nella giornata di oggi è stata presentata la seconda maglia, c’è grande entusiasmo nei confronti di una squadra in grado di togliersi soddisfazioni. «I colori diversi ci piacciono. È una maglia molto bella, speriamo di toglierci tante soddisfazioni indossandola». La novità assoluta rappresentata del bianco e rosso piace parecchio a Miralem Pjanic e non solo ...

Cristiano Ronaldo esilarante a Nanchino : CR7 si affaccia dal bus della Juve e… urla ai fan [VIDEO] : Che ridere con Cristiano Ronaldo a Nanchino: l’attaccante portoghese si affaccia dal bus della Juventus ed urla ai suoi fan Splendida vittoria, ai rigori, ieri a Nanchino, per la Juventus nel derby d’Italia contro l’Inter. I bianconeri hanno trionfato nel match di International Champions Cup, grazie anche alle tre parate di Gigi Buffon. Decisivo è stato anche Cristiano Ronaldo, che dopo l’autorete di De Ligt ha ...

VIDEO Juventus Inter - 4-3 dcr - : i rigori/ ICC 2019 : Buffon decisivo - Szczesny trema : ICC Juventus Inter, 4-3 dcr,, Video rigori: l'amichevole consacra il ritorno di Gigi Buffon che torna protagonista con tre parate decisive sui penalty di Ranocchia, Longo e Valero.

Highlights Juve-Inter - è già polemica : gol Ronaldo da annullare? -VIDEO- : GOL Ronaldo – Primo Derby d’Italia della stagione che se lo aggiudica la Juventus. Le Vecchia Signora va sotto nel primo tempo su autogol di De Ligt. Il giovane difensore olandese è sfortunato sugli sviluppi di un corner, deviando il pallone nella propria porta. Primo tempo dominante per l’Inter. Inter che però nel secondo tempo […] More

DIRETTA/ Juventus Inter - risultato 0-1 - VIDEO streaming Sportitalia : autogol De Ligt! : DIRETTA Juventus Inter, risultato 0-1, video streaming Sportitalia: il match di Nanchino, in Cina, vede in vantaggio i nerazzurri

Juve-Inter - tensione prima del match : scontri tra tifosi cinesi - volano oggetti [VIDEO] : Si gioca il match di International Champions Cup, in campo Juventus e Inter che si affrontano in un match in grado di dare importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato. I bianconeri hanno costruito una squadra sempre più importante, in particolar modo con l’arrivo di de Ligt la squadra ha fatto un passo in avanti anche dal punto di vista difensivo, si è mossa anche l’Inter ma sono evidenti i problemi ...

VIDEO – Disordini Juve-Inter - striscioni provocatori contro la Juve a Nanchino : Disordini Juve-Inter – I tifosi interisti cinesi hanno fatto propria la rivalità calcistica contro la Juventus. Calciomercato.com riporta tramite Twitter foto e VIDEO dei Disordini avvenuti prima del match a Nanchino. Disordini Juve-Inter – Il clima all’esterno dello stadio e tutt’altro che amichevole. I fatti “Il clima di tensione fra Juventus e Inter non accenna a placarsi neanche in Cina. Anzi la rivalità ...