Viaggi | partenze intelligenti | su A58-TEEM esodi estivi senza bollino nero e con

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ledi motociclisti e automobilisti dotati di Telepass che intraprendono da A58-verso le località scelte per trascorrere le vacanze incomincianoildegli incolonnamenti di massa innescati daglima con lo sconto sui pedaggi riconosciuto 365 giorni l’anno su tutti gli spostamenti effettuati e su qualsiasi tratta coperta. La promozione, riservata, peraltro, pure agli autotrasportatori con apparecchiatura elettronica di pagamento in cabina, consente, infatti, agli utenti che percorrono in sella l’Autostrada taglia-file (33 chilometri da Agrate a Melegnano interconnessi con A4 Torino-Trieste, A35-BreBeMi e A1 Milano-Napoli) di risparmiare addirittura il 30% rispetto alla tariffa esatta ai Casellil’uso del Telepass. Recependo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condivise ...

Raffaellanut : Viaggi e Safari in Sudafrica ad Agosto | Partenze confermate di gruppo in Esclusiva di African Explorer - GHISELLO : Buon venerdì ?????Con noi l'Estate non finisce mai! ?? Scegli Zanzibar in autunno ???? Scopri di più su Partenze Specia… - FinallyGio459 : RT @peakyvblindervs: - È trascorso un anno, un anno di attese interminabili, di viaggi, di chiamate Skype, di pianti di gioia quando ci ved… -