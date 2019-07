Verona | Corte d’Appello | Marco può tornare alla famiglia affidataria

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019), 26 lug. (AdnKronos) – è stata notificata oggi la sentenza dellad’Appello di Venezia, Terza sezione civile, sul caso del piccolo. Il verdetto del collegio, presieduto dal giudice Fabio Laurenzi, dichiara che non sussiste lo stato di abbandono per il bambino e che, pertanto, va revocato il suo stato di adottabilità. La sentenza stabilisce chepuòa vivere con la, dove già ritornava nei fine settimana, e quindi lunedì non rientrerà in comunità. Parallelamente sancisce anche che il bambino può riprendere i rapporti, che erano stati interrotti, con la nonna materna.Il bimbo di tre anni il giorno di Santa Lucia 2018 è stato tolto de accolto in una comunità in attesa di adozione. Il caso è stato sollevato dal consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi, ma ormai tutta ...

