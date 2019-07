Verona : Corte d'Appello - Marco può tornare alla famiglia affidataria (2) : (AdnKronos) - “In tutti questi mesi – ha detto il sindaco Federico Sboarina – il nostro obiettivo è sempre stato uno solo, far tornare a casa Marco . Eravamo riusciti a garantire che il piccolo riuscisse a tornarci durante i fine settimana, ma oggi, questa sentenza, che mi riempie di gioia, rappresen

Verona : Corte d’Appello - Marco può tornare alla famiglia affidataria (2) : (AdnKronos) – ‘In tutti questi mesi ‘ ha detto il sindaco Federico Sboarina ‘ il nostro obiettivo è sempre stato uno solo, far tornare a casa Marco. Eravamo riusciti a garantire che il piccolo riuscisse a tornarci durante i fine settimana, ma oggi, questa sentenza, che mi riempie di gioia, rappresenta il lieto fine di una vicenda complicata. Come sindaco e come padre credo che questo provvedimento rappresenti la giusta ...