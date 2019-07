Verona | Corte d’Appello | Marco può tornare alla famiglia affidataria 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) (AdnKronos) – ‘In tutti questi mesi ‘ ha detto il sindaco Federico Sboarina ‘ il nostro obiettivo è sempre stato uno solo, fara casa. Eravamo riusciti a garantire che il piccolo riuscisse a tornarci durante i fine settimana, ma oggi, questa sentenza, che mi riempie di gioia, rappresenta il lieto fine di una vicenda complicata. Come sindaco e come padre credo che questo provvedimento rappresenti la giusta conclusione di tanti mesi di lavoro in silenzio, su un caso davvero complesso. A Natale, avevo detto che avrei fatto di tutto, anche portarmi a casa il bambino, se fosse servito per arrivare a una soluzione positiva. Oggi sono davvero contento. Ringrazio i Servizi sociali del Comune che, in questi mesi, hanno continuato a lavorare per garantire al piccolotutto il benessere possibile”.‘Mai come ora si può dire ...

