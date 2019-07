Venezia 76 | annunciato l’elenco completo dei film protagonisti della mostra del cinema

Fonte : domanipress

(Di venerdì 26 luglio 2019)deiselezionati alla 76.Internazionale d’ArtetograficaBiennale diè stato reso noto nel corsoconferenza stampa di presentazione del programma, che si è svolta a Roma giovedì 25 luglio alModerno. Sono intervenuti alla conferenza stampa il PresidenteBiennale diPaolo Baratta e il Direttore Artistico del settoreAlberto Barbera. Ha commentato Barbera: “Non più dunque una definizione rigida e univoca di che cosa èe cosa non lo è, ma una libera e avventurosa disponibilità a mettersi in mare senza necessariamente conoscere la meta del viaggio. Mi sembra questa la metafora più efficace per evocare lo spirito che ci ha guidato nella composizione di questo programma”. La selezione ufficiale comprende le sezioni76 Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti,Classici, Sconfini, Biennale ...

