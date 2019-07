Venerdi 26 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv Venerdì 26 luglio : Guida tv di Venerdì 26 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Quando parla il cuoreRai 2 ore 21:20 Quando l’amore si spezza Rai 3 ore 21:20 La Grande StoriaCanale 5 ore 21:35 La Sai l’ultima? (qui gli ospiti della sesta puntata) Rete 4 ore 21:25 Training DayItalia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×10-11-12 1a Tv free (qui le anticipazioni)La7 ore 21:15 Tut Il destino di un faraoneTv8 ore 21:25 X Factor – Il ...

Chicago Med 3 - gli episodi in onda venerdì 26 luglio su Italia 1 : Chicago Med 3, anticipazioni episodi 10, 11 e 12 in onda venerdì 12 luglio su Italia 1.Siamo già a metà stagione, stasera su Italia 1 prosegue l’appuntamento con la terza stagione di Chicago Med. Per essere precisi l’appuntamento è per stasera, venerdì 26 luglio, alle 21:20 circa con tre nuovi episodi.Ecco le trame degli episodi in onda venerdì 26 luglio:episodio 3×10: “La legge è legge”Manning e Barry assisteranno a ...

Programmi TV di stasera - venerdì 26 luglio 2019. Su Rai1 torna il cinema di Bollywood con «Quando parla il cuore» : Quando parla il cuore Rai1, ore 21.25: Quando parla il cuore – 1^Tv Film tv di Gauri Shinde del 2012, con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou. Prodotto in India. Durata: 134 minuti. Trama: Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali venerdì 26 luglio. 4×200 sl a caccia della finale - Quadarella - Codia e Panziera a voi! : L’Italia, dopo una giornata di “riposo” in termini di medaglie e finali conquistate ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), vuol riprendere il filo del discorso interrotto. Il Bel Paese punta le proprie fiches su chi a Glasgow ha dimostrato di essere grande, nella rassegna continentale che aveva lasciato presagire ciò a cui si sta assistendo in questo campionato iridato. Ebbene, il tris d’assi Piero Codia, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 26 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5305 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 26 luglio 2019: Ferita per via dello schiaffo ricevuto, Mia (Ludovica Nasti) renderà la vita difficile ad Alex (Maria Maurigi). Invece Vittorio, travolto sempre più dalle tensioni della famiglia della fidanzata e pressato da mamma Assunta (Daria D’Antonio), apparirà sempre più ingabbiato… Dopo aver affrontato la consulenza con l’avvocato Leone (Luca Capuano), Marina deve ...

L'oroscopo di venerdì 26 luglio : giornata interessante per Gemelli - Cancro sensibile : Durante la giornata di venerdì, i nativi Ariete riusciranno a ritrovare un po' di serenità, mentre Leone si sentirà giù di morale. Per Gemelli potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista amoroso, al contrario, Scorpione avrà qualche difficoltà con il partner. Infine, Capricorno potrebbe sentirsi scoraggiato in ambito lavorativo, mentre Pesci dedicherà la sua giornata alla ricerca dell'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio ...

La Sail L’Ultima? venerdì 26 luglio su Canale 5 la finale con Gerry Scotti ospite : La sai l’Ultima? su Canale 5 venerdì 26 luglio la finale. Gli ospiti della sesta e ultima puntata condotta da Ezio Greggio: Gerry Scotti, Nino Frassica e PucciChi sarà il miglior barzellettiere d’Italia?Lo scopriremo venerdì 26 luglio in prima serata su Canale 5 con la sesta e ultima puntata di La sai L’Ultima? – Digital Edition, il varietà condotto da Ezio Greggio. Dopo il successo delle prime cinque puntate si arriva così alla ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 26 luglio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 26 luglio 2019: Brooke fa nuovamente una visita segreta a Bill, informandolo che Katie e Thorne si sposeranno il giorno dopo. L’editore è furente, ritenendola una mossa per affossarlo in tribunale. Brooke proverà a parlare ancora con Katie, ma avvisa Bill di non agire in modo sconsiderato. Bill valuta la sua successiva mossa, ma è deluso quando Justin comunica di non riuscire a trovare niente da ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 26 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2005 de Il SEGRETO di venerdì 26 luglio 2019: Carmelo ha reagito alle provocazioni di Eustaquio Molero sparando. Don Berengario, nel tentativo di difendere Carmelo da Lamberto, deve sparare anche lui. È di certo legittima difesa, ma Julieta chiede egualmente di non parlare a nessuno della violenza subita dai Molero. Antolina teme che il comportamento di Isaac si debba ad un riavvicinamento con Elsa. Fernando è gelosissimo ...

Meteo - le previsioni di venerdì 26 luglio : Meteo, le previsioni di venerdì 26 luglio Giovedì giornata storica per l’eccezionalità del caldo in Italia ed Europa. Toccati i 40 gradi nel Nord Italia, Francia, Olanda, Belgio e Inghilterra. Da venerdì parziale ritirata della bolla africana e nel weekend burrasche e crollo termico .

Uomini e Donne - domani - venerdì 26 luglio - in onda la puntata speciale : tutti i dettagli : In onda domani le interviste inedite di Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano.

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara venerdì 26 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : Sesta giornata di gare sarà quella che andrà in scena domani a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina asiatica ci attende un programma molto intenso nel quale i nostri portacolori cercheranno di ben figurare per dar seguito alle già ottime prove messe in mostra fino ad ora. Le ambizioni sono crescenti in casa Italia e ci attende una day-6 particolarmente gustoso. Vedremo in acqua, infatti Piero Codia nei 100 farfalla (campione europeo in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 26 luglio. Calendario batterie e finali : Sesta giornata di gare sarà quella che andrà in scena domani a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina asiatica ci attende un programma molto intenso nel quale i nostri portacolori cercheranno di ben figurare per dar seguito alle già ottime prove messe in mostra fino ad ora. Le ambizioni sono crescenti in casa Italia e ci attende una day-6 particolarmente gustoso. Nuoto, Mondiali 2019: programma, orari e tv di venerdì 26 luglio. Calendario ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di venerdì 26 luglio 2019 : anticipazioni trentacinquestima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 26 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: puntata scoppiettante: a polizia irrompe e nel magazzino dove si trova Hakan, che viene colpito ad un braccio… Nonostante l’incidente che gli è occorso, Hakan riesce comunque ad arrivare in tempo al servizio fotografico organizzato da Demet… Nazli vede finalmente realizzato il suo ...