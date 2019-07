Vacanze in Puglia | come e dove divertirsi quest’estate

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) La masseria di lusso a Savelletri di Fasano (Brindisi)Il beach club di tendenza a Santa Maria di Leuca (Lecce)La mostra d'arte contemporanea a Ostuni (Brindisi)Il ristorante gourmet a Matino (Lecce)L'hotel romantico a Polignano (Bari)Il cocktail bar (con bistrot) più eclettico a Ruffano (Lecce)Il nuovo sito per scoprire le GravineIl festival spettacolare ad Alberobello (Bari)La nuova casa di charme a Massafra (Taranto)Il nuovo ristorante gourmet a TraniIl nuovo percorsoLa festa del mare, alle TremitiLe nuove spiagge per prendere il sole e ballare fino a tardi, hotel romantici per notti con mare e luna negli occhi, eventi e mostre mai viste, indirizzi di charme, ristoranti tipici e novità gourmet: sono tra quelli da non perdere – che trovate nella gallery sopra – per scoprire il nuovo volto dellasempre più eclettico, glamour, e sempre così meravigliosamente sud che ...

