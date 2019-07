Vacanze con il cane all' estero e in Italia | tutto quello che c' è da sapere prima di

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lecon ilrichiedono una preparazione seria. Dai documenti da portare con sé alla sistemazione di trasporto durante il viaggio, fino al check up pre partenza dal veterinario. Avere con sé fido è fonte di gioia per tutta la famiglia, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ecco dunque i consigli per le perfettecon ildi Alessia Borloni, Senior Category Manager di Maxi Zoo, la più grande catena retail europea dedicata ad alimenti e accessori per animali: un semplice vademecum per affrontare con serenità la partenza per leestive insieme al proprio pet. Come trasportare l'animale? Quale sarà la modalità con cui trasporterete l'animale? Dovete ragionare sulla taglia, ma sopratsulle abitudini dell'animale. In linea di massima, se viaggerete in auto, per il gatto è consigliato ...

Sport_Mediaset : #Juve, #Dybala torna prima dalle vacanze: #Tottenham all'assalto, la Joya vuole incontrare #Sarri. L'argentino ant… - poliziadistato : #SEISICURO In questi giorni di partenze per le vacanze, guidate con la massima lucidità e fate pause soprattutto ne… - a_den2017 : RT @RandagiBaffi: Domenica 28 Luglio a #Rivoli in Via Piol #baffirandagi presenti con il mercatino #solidale. X l'occasione numerosi scont… -