Uomini e Donne | la verità di Giulia Cavaglia | Manuel mi disse che la ragazza nel

Uomini e donne : Manuel Galiano e Giulia Cavaglia - la verità sulla rottura : “Non sono uscito di casa per un mese, non andavo a ballare, non andavo manco a mangiar fuori dopo che era uscita sta cosa […]”. Chi parla è Manuel Galiano, e la ‘cosa’ a cui si riferisce è la notizia del suo presunto tradimento ai danni della tronista Giulia Cavaglia. Come noto la coppia formatasi durante l‘ultima puntata stagionale di Uomini e donne è scoppiata dopo poche settimane quando alcuni gossip ...

GIULIA CAVAGLIÀ E MANUEL GALIANO/ Video Uomini e Donne - lui : 'C'era un altro...' : GIULIA CAVAGLIÀ e MANUEL GALIANO, Uomini e Donne, Video intervista, lei: 'Cornuta e contenta non ci sto...' e lui rilancia: 'Non voglio essere preso in giro'

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia rimprovera Giulia Cavaglià : Raffaella Mennoia a Giulia di Uomini e Donne: “Ti sei troppo affidata alle chiacchiere” Subito dopo la pubblicazione su Witty Tv del video inerente all’intervista di Manuel Galiano, ecco arrivare quello di Giulia Cavaglià. La ragazza, in questa circostanza, ha detto la sua sulla fine della storia con Manuel, asserendo di averlo visto piuttosto freddo e distaccato nei suoi confronti. Poco dopo ha anche dichiarato di essere ...

Uomini e Donne - la rabbia di Gianni Sperti : "Sarò più severo" - così la Affi Fella ha cambiato tutto : Gianni Sperti, lo storico opinionista del programma Umoni e Donne, condotto dal Maria De Filippi su Canale 5, ha detto chiaro e tondo di esser stufo di esser preso per i fondelli. Il ballerino ha infatti rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale spiega che dopo quanto accaduto

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia abbattuta da Manuel Galiano : la clamorosa frase sulle "corna" : Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto da Giulia Cavaglia, è stato intervistato in esclusiva per Witty Tv da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi (in onda su Canale 5). La coppia formatasi a giugno al termine della trasmissione, è durata giusto il tempo di

Uomini e Donne - Alessio Campoli : "Le accuse ad Angela? Prima l'ho difesa ma adesso mi è venuto un po' il dubbio..." : Alessio Campoli, ex corteggiatore scelto da Angela Nasti al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, è stato intervistato in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.Alessio ha fornito la propria versione dei fatti riguardanti i motivi per i quali la conoscenza con Angela non si è concretizzata in qualcosa di più serio.prosegui la letturaUomini e Donne, Alessio Campoli: "Le accuse ad ...

Uomini e donne - Manuel critico contro la sua ex : 'Ha detto che non si sarebbe innamorata' : Non sono state parole di pace quelle che Manuel Galiano ha riservato a Giulia Cavaglià nel corso dell'intervista pubblicata oggi 26 luglio su Witty Tv. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha raccontato a Raffaella Mennoia la sua versione dei fatti relativi alle poche settimane trascorse in compagnia dell'ex tronista. Ma quella che avrebbe dovuto essere una scelta fatta con il cuore si è trasformata ben presto in una delusione, di cui lui si è ...

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Con Alessio - non ci volevo proprio stare. Oggi sono fidanzata - sono innamorata folle!" : Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne che, al termine del suo percorso sul trono, ha scelto il corteggiatore Alessio Campoli, è stata intervistata in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.Angela Nasti ha svelato i motivi per i quali la sua relazione con Alessio non ha funzionato al di fuori del programma.prosegui la letturaUomini e Donne, Angela Nasti: "Con Alessio, non ci volevo proprio ...

Sara Affi Fella - il fidanzato Francesco : "A Uomini e Donne avrà sbagliato - ma ci sono cose che soltanto in pochi sanno" : sono fidanzati dallo scorso febbraio, ma hanno dovuto superare numerose difficoltà. Stiamo parlando di Sara Affi Fella e Francesco Fedato , più legati che mai ma al tempo stesso sempre additati da chi li segue online per questo o quell'altro motivo.prosegui la letturaSara Affi Fella, il fidanzato Francesco: "A Uomini e Donne avrà sbagliato, ma ci sono cose che soltanto in pochi sanno" pubblicato su Gossipblog.it 26 luglio 2019 14:45.

Gianni Sperti : "A Uomini e Donne sarò ancor più severo con chi vuole solo far business" : Una posizione molto chiara quella che ha deciso di prendere Gianni Sperti nei confronti del prossimo trono di Uomini e Donne, come ha raccontato ad Isa e Chia spiegando di essere rimasto molto amareggiato da come si siano evolute le coppie uscite dall'ultima edizione del programma. Anche per questo, promette 'fuoco e fiamme' per la prossima stagione, specificando che sarà ancor più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i ...

Uomini e donne - Manuel Galiano sull'addio con Giulia Cavaglià : 'Pensava solo ai followers' : Tra le coppie che si sono formate quest'anno nello studio di Uomini e donne vi è quella composta da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Una relazione che tuttavia non è durata tantissimo, dato che i due ragazzi si sono detti addio dopo poco meno di un mese di frequentazione. In rete si era parlato di un possibile tradimento da parte di lui nei confronti dell'ex tronista ma proprio oggi Manuel ha voluto fare chiarezza e ha raccontato la sua verità ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano : "Giulia mi disse subito : 'Sappi che io non mi innamorerò mai di te'" : Manuel Galiano, ex corteggiatore scelto da Giulia Cavaglià al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, è stato intervistato in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.Manuel ha fornito la propria versione per quanto riguarda i motivi per i quali la sua relazione con Giulia non è decollata.prosegui la letturaUomini e Donne, Manuel Galiano: "Giulia mi disse subito: 'Sappi che io non ...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano : la rivelazione del cavaliere di Uomini e Donne sulla dama spiazza tutti : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore che è finita malissimo dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. E quando a maggio scorso Riccardo ha richiamato Ida in studio per dare al loro rapporto un’altra chance, lei a sorpresa ha declinato l’invito. Dopo tante sofferenze, Ida non se l’è sentita di ricominciare da capo, anche ...