Una Vita | trama serale del 27 luglio | Blanca vuole vendicarsi di Ursula

Anticipazioni Una Vita : Ursula viene trasferita in manicomio dopo il ritorno del padre : Le trame di Una Vita delle prossime settimane sanciranno un'importante svolta negli intrighi di Ursula ai danni di Blanca. dopo avere scoperto che Moises è vivo, la giovane Dicenta sarà pronta a tutto per scoprire dove si trova e arriverà persino a chiudere la madre nel Pantheon della famiglia Alday pur di obbligarla a parlare. Ancora una volta, la terribile donna riuscirà ad eVitare il confronto ma il suo segreto non resterà tale ancora a ...

Spoiler Una Vita al 3 agosto : Samuel si rifiuta di testimoniare contro la Dicenta junior : Gli Spoiler delle puntate della soap opera spagnola 'Una vita' dal 28 luglio al 3 agosto sottolineano che Inigo comincerà a indagare intorno alla persona di Peña e verrà a conoscenza delle bugie sulla perdita di memoria. Il vero Cervera proseguirà il proprio piano volto a sedurre Flora e finirà per scambiarsi un bacio con la donna complicando la situazione. Blanca vorrà trovare il modo per vendicarsi nei confronti di Ursula (Montse Alcoverro) e ...

Bambino di quattro anni vede Una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua vita che nessuno conosce tranne gli intimi - sostiene che nella sua vita precedente era lei - i genitori sono sconvolti : Un Bambino di nome Billy sostiene di essere stata Lady Diana nella sua vita precedente. Questa storia è iniziata in modo molto casuale quando un giorno il Bambino ha visto una fotografia di Lady Diana e ha iniziato a raccontare delle situazioni così intime che sono in famiglia potevano conoscere. I genitori del Bambino, sconvolti, hanno interpellato degli esperti che hanno sottoposto il Bambino a vari test da cui emerge che il Bambino è ...

Una Vita - trame : Ursula tenta il suicidio dopo aver minacciato Leonor : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Ursula Dicenta avrà intenzione di uccidersi quando capirà di aver perso per sempre Moises durante uno scontro in casa di Leonor Hidalgo. Una Vita: Blanca e Diego ritrovano Moises Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle ...

Una Vita - spoiler inizio agosto : Flora commette un omicidio e viene arrestata : Gli spoiler della nota soap opera Una Vita riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate, Iñigo e Flora Barbosa scopriranno improvvisamente che Peña ha sempre mentito, poiché non ha mai avuto l'amnesia, pertanto ha sempre ricordato di essere il vero Iñigo Cervera e quindi il vero proprietario de La Deliciosa. In seguito Flora ed Iñigo confesseranno ai loro vicini tutta la verità sull'uomo ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Felipe si innamora - ma si tratta di una trappola : Dopo aver distrutto la Vita di Liberto, Ursula e Genoveva si vendicano di Felipe facendo leva su una grande debolezza dell'avvocato: le donne!

Una Vita Anticipazioni 26 luglio 2019 : Flora aiuta Paquito a evitare il licenziamento : Dopo lo scandalo del bacio, Paquito rischia di perdere il lavoro. Flora cerca di aiutarlo ed escogita un piano per metterlo in buona luce agli occhi di Ursula.

Lecce - tragedia in carcere : un uomo si è tolto la vita con il gas di Una bombola : Una vera e propria tragedia si è consumata nel pomeriggio del 23 luglio scorso nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce. La notizia è stata riportata e confermata dal sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Dalla stampa locale si apprende che, intorno alle ore 14:00 di martedì scorso, un 40enne originario di Brindisi si è tolto la vita inalando il gas contenuto in una bomboletta da campeggio. Un agente in servizio è intervenuto ...

Una Vita anticipazioni - Ursula chiusa in manicomio : arriva suo padre : anticipazioni Una Vita: Blanca e Diego si vendicano contro Ursula Dura e triste svolta per Ursula, nelle prossime puntate di Una Vita. L’ex istitutrice di Cayetana finisce per essere rinchiusa in manicomio! Il tutto accade dopo che Blanca e Diego ritrovano Moises. Con l’aiuto di Samuel, la coppia riesce ad anticipare i piani della dark […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Ursula chiusa in manicomio: arriva suo padre proviene ...

Una Vita anticipazioni : SUSANA ha un piano per La Deliciosa - ecco qual è : Le vicende attorno a La Deliciosa saranno alquanto importanti nelle prossime puntate italiane di Una Vita: assisteremo infatti all’arresto di Peña (Adrian Castiñeiras) che si prenderà la colpa dell’omicidio del suo nemico Indiano, ma l’omicidio in realtà è stato commesso da Flora (Alejandra Lorenzo). A quel punto la bigotta SUSANA (Amparo Fernandez) riterrà che la pasticceria che apparteneva al nipote Victor (Miguel Diosdado) ...

Federica Pellegrini : la divina che sogna Una Vita “normale” : Con la vittoria dei 200 stile libero ai Mondiali di Corea, Federica Pellegrini entra a tutti gli effetti nell’Olimpo dello sport internazionale, guadagnandosi di diritto l’appellativo di “divina” del nuoto. È l’undicesima medaglia conquistata in un Mondiale, la sesta d’oro per l’esattezza, e la quarta in questa specifica disciplina. Un risultato inaspettato (forse), che lascia senza parole il pubblico di ...

Una Vita Anticipazioni 25 luglio 2019 : Diego e Samuel vogliono vendicarsi di Ursula : I fratelli Alday, finalmente uniti, hanno un piano per incastrare Ursula e per ritrovare Moises. Blanca promette di appoggiarli, felice che il suo bambino sia vivo.

Una Vita trame al 3 agosto : la giovane Dicenta rapisce la madre per sapere dov'è Moises : Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Una Vita, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 29 a sabato 3 agosto, finalmente i fratelli Barbosa sveleranno la vera identità di Pena, mentre Blanca si recherà al cimitero con Ursula con l'intento di rapirla affinché le riveli dove si trova il piccolo Moises. Una Vita, anticipazioni dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca ha un piano ...

Una Vita anticipazioni : ARTURO diventa cieco ma… : Nelle prossime settimane, a Una Vita, ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) confesserà all’amata Silvia Reyes (Elia Galera) che sta perdendo la vista; tutto ciò, come abbiamo avuto modo di anticipare ai nostri lettori, avverrà in seguito al rapimento dell’ex spia, che si troverà ad avere a che fare con Blasco (Manel Sans), un trafficante di schiavi arrestato circa dieci anni prima. La malattia del Colonnello, ovviamente, sarà una delle ...