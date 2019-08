Un passo dal cielo 4 | il gran finale in replica domenica 28 luglio | Francesco è geloso

Un passo dal cielo 5 - Daniele Liotti e i problemi di cuore : anticipazioni trama : Nuova stagione, nuovi colpi di scena un po’ per tutti i personaggi ma, soprattutto, per il Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti: si tratta ovviamente di Un passo dal cielo 5, la nuova stagione della fiction targata Rai che va in onda a settembre 2019. La guardia forestale che si è trovata a sostituire Pietro Thiene (che era interpretato invece da Terence Hill) andrà in conto da subito a delle novità sul fronte sentimentale per via ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Abbiati/Andreatta a un passo dall’impresa. Liamin/Myskiv piazzano la rimonta e si salvano : A un passo dall’impresa. Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta vanno vicinissimi alla sorpresa più grande della prima giornata, per un set e mezzo chiudono all’angolo una delle coppie più attese, i padroni di casa Liamin/Myskiv e poi si arrendono al ritorno della coppia russa che vince 2-1, spegnendo, almeno per il momento, il sogno di passaggio del turno degli azzurri che escono comunque a testa alta da una sfida che sembrava sulla ...

Calciomercato Juventus – Mandzukic ad un passo dal Manchester United : cifre e dettagli dell’operazione : Dall’Inghilterra ne sono sicuri, Mario Mandzukic ad un passo dal Manchester United: l’operazione potrebbe essere slegata dallo scambio Lukaku-Dybala Asse caldissimo quello fra Manchester United e Juventus. Mentre i due club discutono del possibile scambio Lukaku-Dybala, si profila all’orizzonte un altro accordo. Secondo il Daily Mail, Mario Mandzukic sarebbe ad un passo dal vestire la casacca dei Red Devils. L’attaccante croato, chiuso dal ...

Mattino : Lozano sempre più in rottura col PSV - è a un passo dal Napoli : Lozano in panchina con il Psv nell’esordio di ieri sera in Eredivisie contro il Twente. Un altro segnale del momento particolare che l’attaccante messicano sta vivendo in quest’avvio di stagione e che potrebbe far crescere la sua volontà d’addio al club olandese Un indizio in più che avvicinerebbe Lozano al Napoli secondo il Mattino, dopo le voci di uno screzio del Messicano con l’allenatore reo di averlo sostituito durante la partita ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Tokyo. Un bel Martinenghi a un passo dal podio nei 100. Shymanovich e Rapsys : soffia il vento dell’Est : Prima giornata della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto senza podi per un’Italia ridotta ai minimi termini a causa della rinuncia di Federica Pellegrini ai 400 a cui era iscritta. Il risultato di maggior spicco in casa azzurra è il quarto posto nei 100 rana di Nicolò Martinenghi che disputa una gara di ottimo livello, migliorando la prestazione di Gwangju che gli fruttò la qualificazione in semifinale dove fu poi ...

Lo scambio Cancelo - Danilo sull'asse Juve - City sarebbe ad un passo dalla fumata bianca : La tratta Torino - Manchester negli ultimi giorni è diventata più rovente che mai, basti pensare allo scambio Dybala - Lukaku ancora in fieri, aspettando la decisione della Joya e a quello tra Joao Cancelo e Danilo del City che sembrerebbe ad un passo dalla fumata bianca. In primavera i blu di Manchester avevano iniziato a corteggiare il portoghese, poi a fine stagione era stata aperta una trattativa, nella quale gli inglesi intendevano inserire ...

Io e Te - Ivana Spagna a un passo dal suicidio : "Così la mia gatta mi ha fatto cambiare idea all'ultimo" : La diretta di mercoledì 31 luglio di Io e Te, in onda su Rai1 e condotto da Pierluigi Diaco, ha riservato al suo pubblico un inaspettato colpo di scena. L'ospite della puntata, Ivana Spagna ha raccontato del periodo più buio della sua vita. "Quando è morta mia madre ho tentato il suicidio". La canta

Astronomia : la nuova missione Cheops a un passo dal lancio : Cheops, la nuova missione europea destinata alla ricerca di esopianeti ha completato un altro passo verso il lancio. Dopo le ultime valutazioni su alcuni aspetti chiave, tra cui la traiettoria di lancio e la separazione del carico utile, il satellite ha ricevuto il via libera da Arianespace ed è pronto per essere trasportato allo spazioporto di Kourou, in Guyana Francese. Cheops – spiega Global Science – è stato costruito dall’Esa e ...

La Juventus sarebbe a un passo dalla cessione di Moise Kean all'Everton : La Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per la cessione del talentuoso attaccante Moise Kean all'Everton, il millennial dopo aver fatto vedere grandi cose dal punto d vista tecnico e realizzativo, sbarcherà con ogni probabilità in Premier League; per lui un ingaggio che si aggirerà sui 3 milioni, per la Juventus sarebbe una grandissima plusvalenza. A breve, forse già domani le visite mediche e, se filerà tutto liscio, ci sarà ...

Temptation Island 2019/ Diretta e coppie : Maddalena e Nicola - un passo in più? : Temptation Island 2019, Diretta e coppie ultima puntata: Nicola e Vittorio lasciano Sabrina e Katia? Quale l'epilogo tra Massimo e Ilaria?

Aria di crisi in Un passo dal Cielo 5? Le prime anticipazioni sulle coppie che scoppiano : Ci sarà Aria di crisi all'inizio di Un Passo dal Cielo 5. Se la fine della quarta stagione faceva presagire un inizio romantico per alcuni dei protagonisti, nel nuovo ciclo di episodi, le cose saranno ben diverse. Secondo le prime anticipazioni, fornite dal settimanale DiPiù TV, il rapporto appena sbocciato tra Emma e Francesco è già al capolinea. Il neo comandante della Forestale era pronto a gettarsi il passato alle spalle, ma a quanto pare ...