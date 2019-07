U&D | Alessio Campoli si sfoga su Angela | ' Non potevamo fare nemmeno una foto insieme'

U&D - Angela Nasti : 'Di Alessio non mi sentivo infatuata - ora sono fidanzata e innamorata folle' : Una delle quattro interviste che sono state caricate oggi su Witty Tv, è quella ad Angela Nasti. La napoletana è stata incalzata da Raffaella Mennoia sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 14 giorni dopo averlo scelto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di non aver mai realmente provato interesse per il romano, mentre oggi è perdutamente innamorata di Kevin Bonifazi. U&D: Angela dice la sua sul flirt con ...

U&D - Raffaella Mennoia su Angela Nasti : 'Invitata a settembre con Alessio - capiremo' : Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza ...

U&D - Mastroianni ironico sui social : 'Io mi rivedo molto in Alessio Campoli' : Dopo le foto di Angela con il calciatore Kevin Bonifazi che sarebbe il nuovo fidanzato dell'ex tronista, Luigi Mastroianni ha postato una Story su Instagram che pare essere proprio una frecciatina rivolta alla Nasti. Il volto noto di Uomini e Donne ha paragonato la sua storia brevissima con Sara Affi Fella a quella che Angela ha avuto con Alessio: Mastroianni si è schierato dalla parte di Campoli, ironizzando sul comportamento dell'ex ...

U&D - la Nasti criticata dalla Capuano : 'Spero che Alessio troverà una che lo merita' : L'ex tronista Angela Nasti ha vissuto una stagione di Uomini e Donne particolarmente difficile a causa del suo carattere e del suo atteggiamento, spesso oggetto di critiche da parte del pubblico di Maria de Filippi. Ancora una volta arrivano polemiche nei confronti della ragazza. Questa volta per quanto riguarda la rottura piuttosto prematura, a meno di un mese dalla scelta, con Alessio Campoli. La critica arriva dall'ex corteggiatrice del ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

U&D - la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-Angela : 'Venite a raccontare' : Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie ...

U&D - Angela Nasti racconta : 'Alessio fuori non era la stessa persona - non è andata' : Dopo giorni di notizie e rumors sull'addio tra Angela Nasti e Alessio Campoli, oggi finalmente sono stati i diretti interessati a parlare. Sulle pagine del nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista ha spiegato perché tra lei e il corteggiatore che ha scelto è finita così in fretta: secondo la ragazza, il romano avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti una volta che le telecamere si sono spente. A chi ipotizza un ...

U&D - Angela Nasti canta 'Casa' in auto : i fan pensano ad una dedica per Alessio : Dopo aver ufficializzato la fine della loro breve frequentazione, Alessio Campoli e Angela Nasti tornano al centro del gossip per un presunto effetto nostalgia che avrebbe colpito entrambi nelle ultime ore. Stando a quello che riportano molti siti di gossip, ieri sera sia l'ex tronista che il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne, hanno usato Instagram per lanciare dei romantici messaggi: lei ha cantato in macchina il brano che ha ...