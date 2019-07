Ucciso da un' ”ameba mangia cervello” dopo un bagno al lago | “Entra nel corpo dal naso e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Eddie Gray, 59 anni, si è ammalatoaver fatto ilal Fantasy Lake Water Park, nella contea di Cumberland, Carolina del Nord. I fatti risalgono al 12 luglio scorso: l’uomo è stato colpito da un parassita conosciuto come ‘amebacervello’ (Naegleria fowleri) che provoca infezioni molto rare, mortali. Il dipartimento della Salute e dei Servizi umani dello Stato americano, riporta il New York Times, ha ricordato che il Naegleria fowleri “non causa malattie se ingerito, ma può essere fatale se penetra dal, come può accadere durante le immersioni, lo sci nautico o altre attività acquatiche”. Un paio di casi sono stati anche collegati ai lavaggi nasali. I primi segni di infezione possono includere mal di testa, nausea e vomito. La malattia progredisce rapidamente, rendendo difficile la diagnosi e la maggior parte delle persone infette muore ...

