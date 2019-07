Trento | Comunità Giovanni XXIII | solidarietà a famiglia bambino autistico

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Verona, 26 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo la nostra vicinanza allache non riesce più a tenere il figlio a causa della grave diagnosi di autismo. Le varie forme di disabilità possono essere un peso enorme e talvolta nel tempo divenire insostenibile per le famiglie. Lo Stato già eroga diversi servizi ma questi possono non bastare se intorno alle famiglie non si costituisce una rete che non li lasci soli e gli possa dare sollievo in taluni momenti”. E’ quanto dichiaraPaolo Ramonda, Presidente dellaPapa, in merito alla vicenda delrifiutato dalla.“In casi come questi una casafa la differenza: – continua Ramonda ‘ sono luoghi in cui una mamma e un papà, insieme ad altri figli ed una rete di persone che vi gravita intorno possono condividere il peso della ...

