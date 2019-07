Trenta | tolleranza zero per autori vile gesto | vicina a Arma Carabinieri

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “Stanotte il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega e’ stato accoltellato mentre era in servizio. Stingo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari. Sonoall’deie a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Chiedoper i delinquenti che hanno commesso questoatto”. Lo scrive su facebook la ministra della Difesa Elisabetta. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.

