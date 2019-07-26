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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 19 | 30 SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA E ...

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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 19:30 (Di venerdì 26 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA E TRA BOCCEA E AURELIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24 SULLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE DIREZIONE TIVOLI INCIDENTE CON CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL RomaNO DIREZIONE POMEZIA  PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERoma E A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDERoma ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...
Fonte : romadailynews

twitterzazoomnews : Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17:30 - #Traffico #26-07-2019 #17:30 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-07-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma - Napoli, via Formia: dalle 19.10 traffico regolare dopo guasto treno fra Latina e Campoleone -

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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13:30  Roma Daily News

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