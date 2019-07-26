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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17 | 00 SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E SVINCOLO ...

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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17:00 (Di venerdì 26 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA SVINCOLO ARDEATINA E USCITA PONTINA. RIAPERTA TANGENZIALE EST PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, AL MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE E FORTI DISAGI. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA. CODE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CITTA TRA VIA CARLO LEVI E CASTEL RomaNO PER INCIDENTE. PER I LAVORI IN CORSO TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, RALLENTATA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ. IN ZONA PRATI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO COSSA, TRA VIA FEDERICO CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA. ADOLFO RICCI   TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13:30  Roma Daily News

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