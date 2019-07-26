romadailynews : Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17:00: SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti fra Bufalotta e Prenestina > Interna #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13:30 Roma Daily News
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA SVINCOLO ARDEATINA E USCITA PONTINA. RIAPERTA TANGENZIALE EST PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, AL MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE E FORTI DISAGI. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA SVINCOLO ARDEATINA E USCITA PONTINA. RIAPERTA TANGENZIALE EST PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, AL MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE E FORTI DISAGI. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA PONTINA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA. PRUDENZA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE PER UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. ANCORA INCIDENTI IN CITTÀ: A Roma NORD POSSIBILI ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA PONTINA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA. PRUDENZA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE PER UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. ANCORA INCIDENTI IN CITTÀ: A Roma NORD POSSIBILI ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 12 : 30 : UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, SI RALLENTA TRA VIA OSTIENSE E VIA PONTINA E TRA CASILINA E APPIA. A Roma NORD PER LAVORI CHE OCCUPANO PARTE DELLA SEDE STRADALE CODE SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE LAVORI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 11 : 30 : UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, SI RALLENTA TRA VIA OSTIENSE E VIA PONTINA E TRA CASILINA E APPIA. A Roma NORD PER LAVORI CHE OCCUPANO PARTE DELLA SEDE STRADALE CODE SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE LAVORI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 10 : 30 : UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA E RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI E SUL TRATTO DI VIA SALARIA COMPRESO TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA A Roma NORD Traffico INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 10 : 00 : UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA E RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI E SUL TRATTO DI VIA SALARIA COMPRESO TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA A Roma NORD Traffico INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 09 : 30 : UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA E RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI E SUL TRATTO DI VIA SALARIA COMPRESO TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA A Roma NORD Traffico INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 09 : 00 : UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI, SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 08 : 30 : UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI, SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 08 : 00 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma NORD E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA VERSOL’AURELIA. INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMRNTANA E TIBURITNA SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER Traffico TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO LA SALARIA , IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DLE CENTRO CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 26-07-2019 ore 07 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma NORD E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA VERSOL’AURELIA. INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMRNTANA E TIBURITNA SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER Traffico TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO LA SALARIA , IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DLE CENTRO CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 25-07-2019 ore 20 : 00 : ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINA E SALARIA E TRA LA BUFAOLTTA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA.. SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E PER INCIDENTE CODE DALLA TIBURTINA FINO A VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO TUTTO VERSO SAN GIOVANNI LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA ...
Traffico Roma del 25-07-2019 ore 19 : 30 : ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINA E SALARIA E TRA LA BUFAOLTTA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA.. SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E PER INCIDENTE CODE DALLA TIBURTINA FINO A VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO TUTTO VERSO SAN GIOVANNI LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA ...