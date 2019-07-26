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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 09 | 00 UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ...

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Traffico Roma del 26-07-2019 ore 09:00 (Di venerdì 26 luglio 2019) UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI, SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA A VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IN PRATI CHIUSE TEMPORANEAMENTE PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO COSSA: DA VIA CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA E VIA CESI DA PIAZZA CAVOUR A VIA PIETRO COSSA È STATO RIDOTTO A 4 ORE LO SCIOPERO NAZIONALE NEL TRASPORTO AEREO IN PROGRAMMA PER OGGI 26 LUGLIO, A COMUNICARLO IL MIT IN UNA NOTA DOPO UN INCONTRO ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17:30  Roma Daily News

SUL RACCORDO ANULARE PER UN GRAVE INCIDENTE SI E' FORMATA UNA LUNGA CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA LUNGO LA ...


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