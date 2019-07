Tra sicurezza bis e Tav | inizio agosto in salita per il governo al Senato

Aula Camera approva decreto sicurezza bis con 322 sì. Tensione Tra i 5stelle : L'Aula della Camera ha approvato il decreto sicurezza bis con 322 sì, 90 no e un astenuto. Hanno votato a favore M5s, Lega, Fi e Fdi. Pd e Leu contrari. Il testo passa ora all'esame del Senato e deve essere convertito in legge entro il 13 agosto. la nostra ha fatto registrare tensioni all'interno del M5s. Doriana Sarli, deputata M5s, ha votato no al decreto sicurezza bis in dissenso dal gruppo pentastellato che invece si è espresso per il sì. ...

La Camera approva il decreto sicurezza bis e l'Ucraina sequesTra una nave russa : DALL'ITALIA Naufragio di due barconi al largo della Libia. 150 morti. Due imbarcazioni con a bordo circa 300 migranti sono affondate davanti alla costa di Khoms. Circa 130 persone sono state salvate e riportate in Libia. Sono sbarcati circa 20 migranti su due barchini giovedì sera a Lampedusa.

Dl Sicurezza bis passa con la fiducia alla Camera : 325 voti favorevoli - 248 conTrari e 4 astenuti : Il Dl Sicurezza bis è stato approvato alla Camera con 325 voti favorevoli, 248 contrari e 4 astensioni. Il via libera al provvedimento, sul quale è stata posta la fiducia dal governo, è atteso per domani o al massimo venerdì. Poi passerà al Senato per essere convertito in legge. Nel giorno dell’inizio della discussione del provvedimento, l’Aula era deserta. L'articolo Dl Sicurezza bis passa con la fiducia alla Camera: 325 voti ...

Sicurezza bis - inizia la discussione alla Camera ma l’Aula è deserta. Assenti Lega e M5s - pochi superstiti Tra i banchi delle opposizioni : C’è chi la sbandiera nei comizi come una priorità, come la stessa Lega di Matteo Salvini, che ne ha fatto un decreto simbolico della sua azione di governo. O chi critica l’impostazione “propagandistica” del governo. Non è una novità come tutti i partiti si scontrino sul tema Sicurezza: eppure per l’inizio della discussione in Aula del decreto bis, i banchi sono rimasti deserti o quasi. Soprattutto tra le fila della ...

Tecnologia - ENEA : droni con sensori innovativi per una maggiore sicurezza nel Trasporto aereo : sensori innovativi montati su droni, satelliti e torri di controllo per la sicurezza dello spazio aereo abbinati a modelli previsionali della qualità dell’aria. È quanto realizzerà il progetto RPASinAir [1] finanziato con 8 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca[2], che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi[3] (capofila). I dati raccolti dai sensori sui droni serviranno a ...

Roma - modifiche al Daspo e per la sicurezza sTradale : Il deputato di Forza Italia alla Camera Matilde Siracusano commenta favorevolmente la notizia dell'approvazione delle modifiche del Daspo

Alcol e sicurezza sTradale - proposta di legge di Forza Italia all'Ars : Stragi del Sabato sera, all’Ars Forza Italia presenta ddl per contrastare il fenomeno. La proposta normativa vuole introdurre diverse limitazioni

(In)Sicurezza sTradale - l'allarme della Polizia : +7% di incidenti mortali : Pina Francone Il capo della Polizia Franco Gabrielli lancia l'allarme sugli incidenti stradali e annuncia sanzioni più severe per chi usa il cellulare al volante "Se si dovesse consolidare di oltre un 7% la cifra degli incidenti mortali nel 2019, questo sarebbe un chiaro campanello di allerta. Un dato sul quale riflettere e su cui lavorare" Tag: incidenti stradali ...

Modifiche codice della sTrada - Alberto Pallotti - A.I.F.V.S. Onlus - : "La commissione ci ha ascoltato proponendo cinture di sicurezza su ... : In occasione dell'audizione tenutasi nella giornata del 27 febbraio 2019 ed inerente le Modifiche al codice della strada presso la IX commissione permanente Trasporti, poste e telecomunicazioni della ...

Pace fiscale 2 - le novità in arrivo : dalle cassette di sicurezza al nuovo saldo e sTralcio : Il percorso di avvicinamento alla Pace fiscale 2, lanciata dalla Lega, prosegue: il governo sta studiando le sanatorie da aggiungere a quelle già previste per la precedente edizione della Pace fiscale. Le novità principali dovrebbero riguardare le cassette di sicurezza e l'estensione del saldo e stralcio alle imprese in difficoltà.Continua a leggere

Sicurezza sTradale - il sindaco di Modica chiede riunione sTraordinaria del Comitato : Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate chiede la riunione straordinaria del Comitato ordine e Sicurezza. Alla luce dell’incredibile serie di tragedie

Ex Ilva - vertice fino a notte al Mise. Intesa su sicurezza : lavoratori in cassa poTranno essere utilizzati per la manutenzione : Oltre nove ore di vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal per partorire quattro paginette di Intesa. Con cui il gruppo che ha comprato l’Ilva si impegna, dopo la morte del gruista Cosimo Massaro all’interno del mezzo distrutto da una tromba d’aria, a definire un protocollo “con la partecipazione degli enti istituzionalmente preposti al controllo delle condizioni di ...

Dl sicurezza bis - Trenta attacca Salvini : “ConTrario a fondi per pagare sTraordinari ai militari” : Nuovo scontro tra il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Secondo Trenta, il Viminale sarebbe contrario a un emendamento al decreto sicurezza bis che prevede lo stanziamento dei fondi per pagare gli straordinari ai militari dell'operazione Strade sicure. Ma la Lega nega: "Non ci risulta".Continua a leggere