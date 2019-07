Tour de France – Oggi un nuovo tappone di montagna insidioso | percorso | altimetria e

Tour de France 2019 - diciannovesima tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes : i possibili scenari tattici. Col de l’Iseran decisivo per frazione e classifica generale : Momenti davvero decisivi al Tour de France 2019: va in scena oggi la diciannovesima tappa di 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Un appuntamento fondamentale in questa Grande Boucle: va infatti a decidersi la classifica generale, che al momento è apertissima, con ben cinque corridori racchiusi nello spazio di 2′. Andiamo a scoprire i possibili scenari tattici della frazione odierna. Dopo 10 km la strada inizierà a salire ...

Tour de France 2019 - la diciannovesima tappa di oggi Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (26 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO TAPPONE ALPINO DEL Tour DE France CON IL COL DE L’ISERAN DALLE ORE 13 Eccoci alla diciannovesima tappa del Tour de France 2019, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Quest’oggi il gruppo affronterà il secondo tappone alpino della 106^ edizione della Grande Boucle; breve ma dalle pendenze assurde, con il Col de l’Iseran a fare la differenza: la vetta più alta di questo edizione, ...

Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla : occhio a Bernal - 19tappa : Classifica Tour de France 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

LIVE Tour de France 2019 - Diciannovesima tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes in DIRETTA : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Dopo le fatiche di ieri i corridori si troveranno ad affrontare oggi (26 Luglio) il secondo tappone alpino di questo Tour de France 2019, la Saint-Jean-de-Maurienne-Tigne di 126,5 km. Una tappa breve ma con moltissimi chilometri di disLIVEllo da coprire. Non ci sarà un metro di pianura e i big avranno il terreno necessario per cercare di ribaltare questa Grande Boucle. La prima asperità di giornata sarà la Côte de Saint-André 3,1 km al 6,8%, ...

Tour de France 2019 - orari di partenza e arrivo diciannovesima tappa Saint-Jean-de-Maurienne.Tignes : i paesi che verranno attraversati : Oggi 26 Luglio andrà in scena una delle tappe più attese di questa edizione del Tour de France, la Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes. Una frazione breve, 126 km, ma molto intensa e che potrebbe riscrivere la classifica generale della Grande Boucle. Nella prima parte della tappa i corridori affronteranno due GPM di terza categoria e uno di seconda, si tratta rispettivamente della Côte de Saint-André, del Col de la Madeleine e del Montée d’Aussois. ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes : percorso - favoriti e altimetria. Altra frazione durissima sulle Alpi : oggi (venerdì 26 luglio) si correrà la diciannovesima tappa del Tour de France 2019, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. I corridori affronteranno il secondo tappone Alpino, che sarà più breve del precedente, ma comunque durissimo. Si toccherà la vetta più alta di questa edizione, prima di un impegnativo arrivo in salita, su cui assisteremo ad un altro scontro diretto per la maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i ...

Tour de France 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - startlist - le 21 tappe e tantissimo altro : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 2 luglio a domenica 28 luglio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpina. La Grande Boucle, giunta alla sua 106^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un Percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Tourmalet, Izoard, Galibieri ma anche una ...

Tour de France 2019 - Thibaut Pinot non incide sul Galibier. Gamba non all’altezza dei Pirenei : ha pagato l’altitudine? : Si è disputata oggi una delle tappe più attese di questo Tour de France 2019. Sono state affrontate due salite mitiche della Grande Boucle: Izoard e Galibier. Thinaut Pinot era tra i ciclisti più attesi ma non ha risposto come ci si attendeva. Dopo aver dominato sui Pirenei, staccando praticamente tutti gli avversari sia nella tappa del Tourmalet che in quella con arrivo a Foix Prat d’Albis, era diventato uno dei favoriti. Sulle Alpi, ...

Tour de France 2019 : Julian Alaphilippe non brillante in salita - ma che intelligenza tattica. Il sogno continua : Julian Alaphilippe ha superato alla grande anche il primo tappone alpino del Tour de France 2019. Il Francese resta in maglia gialla al termine della diciottesima frazione, forse la più dura di questa 106ma edizione della Grande Boucle, visti gli oltre 5000 metri di dislivello da superare e due salite mitiche come Izoard e Galibier nel finale. In salita il corridore della Deceuninck-Quick Step ha sofferto, ma ha saputo restare lucido, ...

Tour de France – Quintana trionfa nella prima tappa alpina - il colombiano rivela un retroscena : “dovevo andare avanti per Landa - ma poi…” : Nairo Quintana si aggiudica la 18ª tappa del Tour de France: le parole del colombiano della Movistar dopo il successo nella prima frazione alpina Nairo Quintana ha trionfato oggi nella prima tappa alpina del Tour de France: il colombiano della Movistar si è aggiudicato la 18ª frazione della Grande Boucle. “Una bella vittoria, ho approfittato del gran lavoro che ha fatto la squadra. Una vittoria di tappa speciale, sono ...

Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla : “discesa folle - ero al limite” : Alaphilippe soddisfatto dopo la 18ª tappa del Tour de France: le parole del Francese della Quick Step dopo la prima frazione alpina Splendida prestazione oggi di Alaphilippe nella 18ª tappa del Tour de France: il Francese della Deceuninck Quick Step è riuscito a difendere egregiamente la maglia gialla mantenendo invariato il vantaggio sui rivali in classifica generale. “Ho fatto una discesa folle, volevo assolutamente salvare la mia ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal dà spettacolo in salita. Il colombiano si esalta con l’altitudine : Era uno degli attesi protagonisti all’ultimo Giro d’Italia. Purtroppo una caduta dell’ultimo minuto ha privato i tifosi del Bel Paese di uno spettacolo che sicuramente ci sarebbe stato. Cambio di programmazione e virata sul Tour de France, con l’intenzione di fare da gregario a Chris Froome, per poi diventare capitano unico nel 2020. Niente di tutto ciò: Froome fuori gioco e Egan Bernal costretto a prendere in mano, ...

Tour de France – Geraint Thomas ci crede ancora : “non è andata come volevamo - ma…” : Geraint Thomas si congratula col compagno Bernal: il britannico del Team Ineos non perde le speranze E’ Nairo Quintana il vincitore della 18ª tappa del Tour de France, andata in scena oggi. Il colombiano della Movistar si è aggiudicato il primo tappone alpino regalandosi uno splendido successo. Non è riuscito a far bene invece Geraint Thomas, che ha deciso di attaccare nonostante avanti ci fosse già il suo compagno Bernal, ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali mai protagonista. Una Grande Boucle di passione per lo Squalo : Questo non è proprio il Tour de France di Vincenzo Nibali, lo Squalo avrebbe voluto presentarsi in terra transalpina per cercare di vincere delle tappe e invece è stato costretto a fare classifica dalla sua squadra, ha provato a stringere i denti da Grande professionista qual è ma già al termine della prima settimana si è trovato al di fuori dei discorsi che contano. Da quel momento è incominciato un lungo calvario per il siciliano che ha ...