Tour de France – La resa commovente di Alaphilippe | “non credo di riprendere la maglia

Tour de France – Bernal non ci crede : le lacrime del colombiano - nuova maglia gialla [VIDEO] : Bernal in lacrime dopo la premiazione: il 22enne colombiano non nasconde l’emozione dopo l’interruzione della 19ª tappa del Tour de France e l’assegnazione della nuova maglia gialla La 19ª tappa del Tour de France ha regalato delle emozioni fortissime! Gli organizzatori sono stati costretti ad interrompere la tappa a causa delle condizioni meteo che hanno reso impraticabile il percorso negli ultimi 25km verso il ...

Tour de France – Percorso imbiancato - le condizioni della strada dove sarebbero dovuti passare i ciclisti [VIDEO] : condizioni shock: grandine e sul Percorso della 19ª tappa del Tour, le immagini delle condizioni del tragitto che avrebbero dovuto affrontare oggi i ciclisti Clamoroso al Tour de France: gli organizzatori della Grande Boucle sono stati costretti ad interrompere la 19ª tappa a causa delle tremende condizioni meteo che con grandine e frane hanno reso impraticabili gli ultimi 25 km del Percorso verso il traguardo di Tignes. I tempi sono stati ...

Tour de France – Tempi presi in cima all’Iseran - Bernal è la nuova maglia gialla : la nuova classifica dopo l’interruzione della 19ª tappa : Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France dopo l’interruzione della 19ª tappa: la nuova classifica generale La 19ª tappa del Tour de France è stata interrotta a causa di una forte grandinata che ha reso impraticabili gli ultimi 25 km del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i corridori per arrivare sul traguardo di Tignes. Gli organizzatori hanno deciso di fermare i ciclisti e di rendere validi i Tempi presi in cima ...

Il Bernal dimezzato. Al Tour de France tappa sospesa sull'Iseran : Egan Bernal è la nuova maglia gialla della Grande Boucle. Eppure non c'è sorriso nel volto del colombiano, solo stupore. Perché Bernal ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2019, la Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes, 123km, senza averla vinta, senza aver superato il traguardo di giornata.

Frana e grandine al Tour de France 2019/ Video : strada bloccata - tappa neutralizzata : Frana e grandine fermano il Tour de France 2019, Video: strada bloccata e tappa neutralizzata. Non mancano i colpi di scena.

Tour de France – Cambia l’esito della 19ª Tappa : Bernal non è il vincitore - confermata la maglia gialla : Cambia l’esito della 19ª Tappa del Tour de France: la frazione non avrà un vincitore. Tolto il successo ad Egan Bernal che comunque avrà la maglia gialla Clamoroso epilogo nella 19ª Tappa del Tour de France appena conclusasi. I ciclisti non sono potuti arrivare fino al traguardo di Tignes a causa del mal tempo. Una forte grandinata ha reso impraticabile l’ultima salita odierna che portava al traguardo, causando addirittura una ...

Classifica Tour de France 2019 - diciannovesima tappa : Egan Bernal nuova maglia gialla! I primi 5 in 1’42”! : Egan Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Il colombiano balza al comando della Classifica generale con un epilogo davvero incredibile nella diciannovesima tappa, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Il secondo tappone alpino di questa 106ma edizione della Grande Boucle è stato infatti neutralizzato in cima al Col de l’Iseran, a causa di una fortissima grandinata nella successiva discesa, che ha reso ...

Tour de France 2019 - risultati in cima all’Izeran nella tappa mutilata. I distacchi in vetta al GPM : La diciannovesima tappa del Tour de France 2019 è entrata di diritto nella storia del ciclismo. I corridori, a circa 30 km dal termine, sono stati fermati a causa di una violenta grandinata che ha reso impraticabile la strada. La giuria ha deciso di non assegnare la vittoria, mentre per la classifica generale i tempi sono stati presi al passaggio al GPM del Col de l’Iseran. Egan Bernal ha conquistato la maglia gialla, strappandola a Julien ...

Tour de France : tappa fermata sull’Iseran per la grandine - Egan Bernal è in maglia gialla : Nel giorno che ha sancito la fine del sogno in maglia gialla di Julian Alaphilippe e il ritiro di Thibaut Pinot è stato soprattutto il meteo a fare da protagonista al Tour de France. La tappa numero 19 doveva arrivare a Tignes, ma si è fermata in cima al colle dell’Iseran, con la comunicazione arrivata ai corridori diversi chilometri dopo il transito dal punto che è stato considerato come l’arrivo della corsa. A motivare questa clamorosa ...

Momenti di terrore al Tour de France! Frana il terreno - spettatori in fuga [VIDEO] : Tifosi in fuga durante una Frana: Momenti di terrore nella 19ª tappa del Tour de France interrotta per maltempo Davvero clamoroso quanto accaduto oggi al Tour de France: la 19ª tappa è stata interrotta a circa 25 km dal traguardo a causa del forte maltempo, delle violenti grandinate e delle frane che hanno reso impraticabile l’ultimo tratto del percorso odierno. I tempi sono stati presi dalla cima dell’Iseran e dunque Egan ...

DIRETTA Tour DE FRANCE 2019/ Video - grandine : tappa neutralizzata - Bernal in giallo! : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: info streaming Video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, oggi 26 luglio.

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Tour de France – Interrotta la 19ª tappa : frana anche il terreno - le condizioni shock del percorso [GALLERY] : Violenta grandinata al Tour de France e frana anche il terreno! Le foto delle condizioni shock del percorso della 19ª tappa E’ stata Interrotta a causa di una violenta grandinata la 19ª tappa del Tour de France, a circa 25km dal traguardo di Tignes. Gli organizzatori sono stati costretti a fermare i ciclisti, mentre Egan Bernal si trovava in solitaria in testa alla corsa, decidendo di considerare validi i tempi presi in cima ...

Violente grandinate e frane durante il Tour de France : tappa interrotta [IMMAGINI] : Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, che ha visto l'apice ieri con temperature record, la Francia è interessata oggi da un brusco peggioramento atmosferico per effetto dell'arrivo di una...